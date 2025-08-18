Čak i ako je "Wednesday" dragulj koji definiše karijeru Džene Ortege, ona ne želi da bude zarobljena isključivo u toj ulozi i poistovećivana isključivo sa likom, navode kreatori.

Kreatori serije "Wednesday" osvrnuli su se na "slona u sobi" - veliki razmak između 1. i 2. sezone i šta to znači za budućnost serije. Druga sezona "Wednesday", deo 1, dostupna je na Netfliksu i bilježi izuzetne rezultate, ali gledaocima nije promaklo da je prošlo skoro tri godine otkako je prva sezona emitovana na platformi.

U intervjuu za Collider, jedan od kreatora serije, Majls Milar, govorio je o dugom vremenskom razmaku između sezona, istakavši štrajkove WGA i SAG-AFTRA iz 2023. godine, kao i promjenu lokacija snimanja i druge logističke probleme kao glavne razloge.

Glavna glumica iz "Wednesday" odlazi iz serije? Kreatori otkrili šok detalje i plan izlaska 3. sezone
Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix

Milar je situaciju uporedio sa iskustvom koje je imao sa dugogodišnjim saradnikom Alfredom Gaufom tokom rada na seriji "Smallville", gdje su snimali devet mjeseci godišnje i imali godišnja izdanja sezona. On objašnjava da su na to navikli, ali da nivo vizuelnih efekata u seriji "Wednesday" zahteva mnogo duži period obrade.

"Na seriji "Smallville" snimali smo 22 epizode za devet mjeseci. Ovdje snimamo osam epizoda za devet mjeseci", dodao je Milar, objašnjavajući zašto je potrebno najmanje osamnaest mjeseci da sezona pređe put od produkcije do emitovanja.

Šta znače komentari kreatora "Wednesday"

Iako se osamnaest mjeseci čini kao duga pauza za seriju od osam epizoda, moguće je da je to jednostavno postao novi standard u industriji, sa kojim publika i autori moraju da se pomire.

Važan dio klasične televizije bio je to što su se epizode emitovale dok je snimanje još uvijek trajalo, pa je TV produkcija bila posao tokom cijele godine. Rad na vizuelnim efektima tada nije stvarao toliko problema jer je proces započinjao ranije, a epizode su izlazile redom, ali danas postoje i drugi faktori.

Jedan od faktora o kojima se javno ne govori jesu ugovori sa glavnim zvijezdama. Produženje vremenskih razmaka između sezona počelo je onog trenutka kada su filmske zvijezde sve češće prelazile na televiziju. Karijera Džene Ortege se razvila kroz više filmskih projekata između sezona, a ona će nastaviti da snima filmove i pre 3. sezone.

Obezbijediti da velike zvijezde pristanu na televizijske projekte mnogo je teže kada im to zauzme gotovo cijelo vrijeme, a za mladu glumicu poput Džene Ortege raznovrsnost u ranim fazama karijere je ključna. Oni ističu da, čak i ako je "Wednesday" dragulj koji definiše njenu karijeru, ona ne želi da bude zarobljena isključivo u toj ulozi i poistovećivana isključivo sa likom.

Uzevši u obzir njihove izjave, mnogi su zaključili da će se na treću sezonu popularne serije čekati dugo ili da se uzima u obzir i mijenjanje glavne glumice.