Pet nedelja je na listi najgledanijih, a Netfliks je otkazao: Nakon samo jedne sezone, kraj za #1 krimi-dramu

Serija "Waterfront", uprkos prvobitnim planovima, ipak neće dobiti drugu sezonu

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Ukoliko spadate u one kojima se dopala nova serija "The Waterfront", imamo loše vesti. Uprkos obećavajućoj premisi i talentovanoj glumačkoj postavi, u kojoj su Holt Mekaulani, Marija Belo i Melisa Benoa, sada se tvrdi da serija nije uspela da pronađe dovoljno veliku publiku koja bi opravdala nastavak, iako je imala zavidne rezultate nakon prikazivanja prve sezone.

Iako je kreator serije, Kevin Vilijamson isprva najavljivao nastavak, do toga ipak neće doći, uprkos početnom uspehu - krimi drama je pet nedelja bila na Top 10 listama širom sveta, i jedna od najgledanijih. Često su je poredili sa drugim popularnim Netflixovim porodičnim kriminalističkim dramama poput "Ozark" i "Bloodline", međutim, ocene na sajtu Rotten Tomatoes bile su mlake – 68% kod kritike i 66% kod publike.

Izvor: pritnscreen/youtube/ ONE Media Coverage

Vilijamson je prvi potvrdio otkazivanje emotivnom objavom na Instagram storijima, napisavši:

"Veliko hvala svima koji su gledali ‘The Waterfront’. Iako sam tužan što se Baklijevi neće vratiti u drugoj sezoni, slavim radost koja je bila prva sezona. Imao sam zadovoljstvo da radim sa glumačkom i producentskom ekipom iz snova. Moje srce je puno zahvalnosti za sve ljude koji su svoj talenat doneli u seriju, i u Severnoj Karolini i u Los Anđelesu. Bili ste neverovatni. Hvala mojim partnerima iz Universal TV. I hvala Netflixu što je dao šansu jednoj veoma ličnoj priči. Sa vama je bilo pravo zadovoljstvo raditi! To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu! Hvala. Hvala. Hvala."

Prema pisanju portala Deadline, Netflixovi izvršioci obično uzimaju u obzir faktore poput gledanosti, procenta završenog gledanja, priznanja u vidu nagrada i prisustva na društvenim mrežama kada odlučuju da li će neka serija biti obnovljena.

U slučaju "The Waterfront-a", izgleda da gledanost i procenat završetka nisu bili dovoljni da obezbede nastavak.

O čemu se radi u seriji?

"The Waterfront" je američka krimi-drama čija se radnja odvija u fiktivnom primorskom gradiću Hejvenport u Severnoj Karolini, gde se porodica Bakli, nekada moćna u ribarstvu i ugostiteljstvu, suočava sa ozbiljnim padom.

Patrijarh porodice, Harlan Bakli (Holt Mekalani), vraća se nakon zdravstvenih problema i otkriva da su njegova supruga Bel (Marija Belo) i sin Kejn (Džejk Veri) sklopili opasni dogovor kako bi spasili poslovnu imperiju.

Izvor: Netflix

Porodica se ubrzo upliće u mračni svet krijumčarenja droge, što dovodi do unutrašnjih sukoba, moralnih dilema i straha od razotkrivanja od strane vlasti. Ćerka Bri, koja se oporavlja od zavisnosti i izgubila je starateljstvo nad sinom, pokušava da pronađe svoje mesto u porodici dok je u vezi sa agentom DEA.

Kejn je rastrzan između bračne odgovornosti, starih ljubavi i porodične dužnosti, što ga sve dublje uvlači u kriminalnu mrežu. Serija je prepuna melodrame, neočekivanih obrta, porodičnih izdaja i napetih trenutaka, pa podseća na mešavinu sapunice i kriminalnog trilera.

Inspirisana istinitom pričom

Zanimljivo je da je inspirisana stvarnim događajima iz porodice kreatora Kevina Vilijamsona, čiji je otac osamdesetih bio umešan u krijumčarenje droge kako bi izdržavao porodicu.

Pogledajte trejler:

The Waterfront | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Inače, serija je bindžovana je čak 74.300.000 sati, pokazuju podaci sa FlixPatrola, a ljudi nisu prestajali da je hvale.

"Odlična je. Nekoliko epizoda je otišlo predaleko", "Počeo sam sinoć, bindžovao šest epizoda, stvarno je dobra", "Sjajna za gledanje ako volite akciju i ubistva", samo je delić komentara.