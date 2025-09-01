7 scena iz sitkoma zbog kojih su gledaoci vikali "jeste li vi normalni": Zapleti toliko glupi da su uništili serije

Pojedini tvorci serija otišli su jednostavno predaleko. U želji da zadrže gledaoce stvorili su zaplete koji nemaju veze s vezom, i praktično uništili priču.

Da li vam se ikada dogodilo da gledate omiljenu seriju i da usliedi trenutak zbog kog bukvalno "odlepite" u trenutku samo zato što je zaplet postao toliko besmislen, da je serija negledljiva?

Nažalost, u svijetu sitkoma, često se dešavaju takvi trenutci, kada se na silu guraju narativi koji drastično odstrupaju od originalne priče, a sve kako bi održala gledanost.

Nažalost, ovakve scene uglavnom odbiju dodatno ljude, a mi smo izdvojili 7 trenutaka koji su bukvalno bili "touch grass", odnosno, zbog kojih je publika reagovala sa: "Šta vam je, jeste li normalni?".

7. Džesina zavisnost sa kofeinskim tabletama

"Saved by the Bell" (1989–1993)

Serija "Saved by the Bell" imala je nekoliko spornih trenutaka, ali jedan od najgorih definitivno je bio u epizodi iz druge sezone kada Džesi postaje zavisna od tableta sa kofeinom. Iako je tema bila ozbiljna – problem zavisnosti – u seriji je predstavljena gotovo kao šala, zbog čega je epizoda kasnije dobila negativne reakcije.

Sama glumica Elizabet Berkli izjavila je da bi voljela da je tema obrađena ozbiljnije. Posebno kontroverzno je i to što su scenaristi prvobitno planirali da Džesi postane zavisna od amfetamina, ali su se na kraju odlučili za mnogo blažu varijantu kofeinske pilule.

6. "Portoriko dan"

"Seinfeld" (1989–1998)

Sitkom "Seinfeld" ostao je upamćen i po skandaloznoj epizodi "The Puerto Rican Day". U njoj Krejmer slučajno zapali i zgazi portorikansku zastavu tokom parade, što je izazvalo ogorčenje publike i kritike. Umjesto smijeha, scena je doživljena kao uvredljiva i neukusna, pa je NBC čak privremeno povukao epizodu iz emitovanja. Ova epizoda i danas važi za jedan od najkontroverznijih i najlošije ocijenjenih trenutaka serije.

5. Forsirana romansa između Džoija i Rejčel

"Friends" (1994–2004)

"Prijatelji" su obilježili jednu eru sitkoma, ali jedna od najkritikovanjih priča bila je romansa između Džoi i Rejčel. Publika je godinama pratila ljubavni on/off par Ros–Rejčel, pa je Džoijevo miješanje u odnos djelovalo neprirodno i forsirano. I sami glumci su smatrali da je taj zaplet "prešao granicu" i da je bio loš potez scenarista. Iako je Džoi prikazan kao pažljiv dečko, to nije bilo dovoljno za publiku da "zagrize" romansu. Na kraju su Ros i Rejčel završili zajedno, a Džoiju je dodeljen spin-off, gotovo kao izvinjenje što je njegov lik bio upropašćen ovim potezom.

4. "Godina curenja gasa"

"Community" (2009–2015)

Serija "Community" dugo je bila omiljena među fanovima neobičnih sitkoma, ali četvrta sezona je izazvala ogroman problem. Nakon što je tvorac Den Harmon ispao iz priče, serija je izgubila svoj prepoznatljiv humor, a glumci su se osjećali nezadovoljno – čak je i Čivi Čejs dramatično napustio snimanje. Najkontroverzniji dio bio je lik Bena Čanga, koji dobija "amneziju" poznatu kao "Čangnezija", očigledno kao izgovor da izbjegne odgovornost za svoje prethodne užasne postupke. Četvrta sezona je zbog toga smatrana katastrofalnom, sve dok Harmon nije vraćen u petoj sezoni, kada je serija prešla na Hulu i ponovo našla svoj ton.

3. The 'Scrubs: Med School' - koncept

"Scrubs" (2001–2010)

Serija "Scrubs" je obožavana zbog kombinacije urnebesnog humora i emotivnih priča o ljekarima u bolnici Sacred Heart, ali deveta sezona bila je veliki promašaj. Nazvana "Scrubs: Med School", sezona je pokušala reboot, prateći studente na fiktivnom medicinskom univerzitetu, dok su JD, Turk i dr. Koks samo povremeno mentorisali nove likove. Većina originalne postave je otišla, interakcija je bila nezgrapna, a cijela sezona delovala je kao loš spin-off obučen u staru formu. Publika nije bila zadovoljena, ocjene su pale, i serija je završila razočaravajuće, umjesto kako je zaslužila.

2. Džeki i Fez će stvarno završiti zajedno?!

"That '70s Show" (1998–2006)

Serija "That ’70s Show" bila je poznata po zabavnim ljubavnim zapletima, ali finale je izazvalo zbrku i nezadovoljstvo fanova. Najkontroverzniji dio bio je što Džeki, lik Mile Kunis, završava sa Fezom, bez ikakvog razvoja ili hemije, što je odbacilo godine karakterizacije i logike likova. Čak su i glumci bili zbunjeni odlukom, ali su jednostavno pristali, jer je serija već bila na zalasku. Pored toga, odlaskom Tofera Grejsa i Eštona Kutčera, protagonisti su zamijenjeni likom Rendi, koji je pokušao da spoji njihove uloge, uključujući i romantičnu priču sa Donom. Ovi potezi ostavili su fanove frustriranim i sa osjećajem da scenaristi nisu pratili sopstvenu seriju.

1. Finale serije "HIMYM"

'How I Met Your Mother' (2005–2014)

Finale serije "How I Met Your Mother" izazvalo je ogromnu frustraciju kod fanova. Tokm devet sezona scenario je pratio Teda kako priča svojoj djeci o tome kako je upoznao njihovu majku, a otkrivanje Trejsi (Kristin Milioti) bilo je više nego dirljivo. Međutim, samo finale je sve pokvarilo: brak Robin i Barnija je odmah poništen, a život Trejsi je praktično zanemaren, jer Ted završava sa Robin. Odluka da se glavna priča preokrene u posljednjim minutima izazvala je ogorčenje publike, toliko da su producenti morali da objave alternativni završetak na DVD-u.