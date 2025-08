Kraj čuvene Keri Bredšo nakon 27 godina: Glumica se oprostila od svoje najpoznatije uloge i rasplakala mnoge

Originalna serija "Seks i grad" emitovala se na HBO-u od 1998. do 2004, kroz šest sezona i 94 epizode. Osvojila je 7 Emi nagrada, 8 Zlatnih globusa i milione obožavalaca širom svijeta, a sada joj je, čini se, došao kraj.

Izvor: Profimedia

Nakon tri sezone HBO serija "And Just Like That", nastavak kultnog hita "Seks i grad", službeno je otkazana. Vijest je potvrdila glavna glumica i producentkinja Sara Džesika Parker, koja se dirljivom porukom oprostila od lika koji je obilježio njenu karijeru – Keri Bredšo.

Parker je na Instagramu objavila emotivno pismo u kojem zahvaljuje svima koji su s njom stvarali seriju, ali i gledaocima koji su tokom decenija voljeli i navijali za Keri, iako su je ponekad i osuđivali.

"Zauvijek sam zahvalna"

"Keri Bredšo je dominirala mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih voljela. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njom, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji saputnik. Zauvijek sam zahvalna“, napisala je Parker, potvrdivši da je ovo poglavlje završeno.

Džesika je dodala kako su ona i kreator serije Majkl Patrik King zajednički odlučili da "And Just Like That" neće imati novu sezonu. Serija je, istakla je, bila radost, avantura i najlepša vrsta teškog rada u saradnji sa nevjerovatnom ekipom i više od 380 članova produkcije.

"Predala se šeširima, knjigama, cipelama, prijateljicama i obećanju novog dana u svom voljenom gradu i ljudima koje je najviše cijenila. Nosila je sram, ponos, čast, optimizam i bukvalno bezbroj haljina i suknji. Držala se za ruke, nade i najbolje od ljudi", dodala je glumica o svom liku.