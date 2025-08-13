logo
Fanovi bijesni zbog 2. sezone serije "Wednesday": Netfliks ponovo napravio ogroman propust

Autor Đorđe Milošević
0

U Fejsbuk grupi Netflix Bangers, gdje se raspravlja o svim filmovima i serijama na ovoj platformi, mnogi su izrazili nezadovoljstvo.

Fanovi bijesni zbog 2. sezone serije "Wednesday" Izvor: Netflix

Netfliks je podijelio i frustrirao fanove nakon što je vratio jednu od omiljenih serija, ali uz mali "ali“. Ova striming platforma godinama ima reputaciju da otkazuje popularne serije već nakon prve sezone, pa je zato pravo olakšanje kada stigne vijest da će se neka uspješna serija ipak nastaviti.

Toliko su se gledaoci navikli na tu praksu, da na društvenim mrežama već unaprijed prognoziraju kako će, čim im se neka serija svidi, Netfliks učiniti sve da je skloni sa repertoara.

Međutim, nakon istorijskog debija, ova serija je osvojila veliki broj fanova širom svijeta i dobila pohvale i od publike i od kritičara.

Na platformi IMDb serija ima impresivnu ocjenu 8,0 od 10, dok na Rotten Tomatoes-u posjeduje 83 odsto popcorn skoru od publike. Kritičari su takođe bili zadovoljni, pa je na Tomatometer-u dobila 77 odsto.

Serija je postala najgledanija Netfliksova serija na engleskom jeziku u to vrijeme i lansirala Dženu Ortegu na potpuno novi nivo popularnosti.

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

Debitovala je 2022. godine i postala ogroman hit, a fanovi su bili oduševljeni kada je početkom 2023. Netfliks objavio da će druga sezona stići 2025. godine.

Druga sezona premijerno je prikazana 6. avgusta, ali postoji mali problem — podijeljena je na dva dijela, pri čemu će drugi dio izaći 3. septembra ove godine.

Ova odluka, međutim, nije naišla na odobravanje kod velikog broja gledalaca.

U Fejsbuk grupi Netflix Bangers, gdje se raspravlja o svim filmovima i serijama na ovoj platformi, mnogi su izrazili nezadovoljstvo.

Izvor: Netflix

Dok su neki preispitivali da li serija može da parira kvalitetu prve sezone, mnogima je posebno zasmetala podjela epizoda na dva dijela, jer su željeli da cijelu sezonu odgledaju „u cugu“.

"Zašto je podijeljena na dva dijela? Mrzim to", "Nije dobra kao prva sezona za sada, ali možda se popravi u posljednjim epizodama. Mislim da je predugo čekala da se vrati. Netfliks to stalno radi", "Nadam se da će drugi dio biti bolji — slažem se, šta je ovo, do đavola?!", "Upravo sam završio i baš sam bijesan što su je podijelili na dva dijela, stvarno bezveze", "Još sam više bijesan jer moram da čekam do septembra. Želim da odgledam sve odmah, do tada ću pola zaboraviti, užas.

