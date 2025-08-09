logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vraća se omiljena tinejdž drama na male ekrane: Na drugu sezonu serije fanovi čekali godinu i po dana

Vraća se omiljena tinejdž drama na male ekrane: Na drugu sezonu serije fanovi čekali godinu i po dana

Autor Ana Živančević
0

Prva sezona je bila i više nego uspešna.

Vraća se omiljena tinejdž drama na male ekrane Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Premijera novih epizoda serije "My Life With the Walter Boys" zakazana je krajem avgusta, a već sada znamo da nas čeka još više emocija, drame, ljubavnih previranja i novih izazova u gradiću Silver Fols.

Serija bazirana na istoimenom romanu autorke Ali Novak koji je izvorno objavljen na Wattpadu, premijerno je prikazana u decembru 2023. godine i odmah je postala globalni hit. Radnja prati život Džeki Hauard (Niki Rodrigez), tinejdžerke iz Njujorka koja se, nakon tragičnog gubitka porodice, seli u ruralni Kolorado gde se useljava u dom porodice Volter, prijatelja njene majke koji imaju sedam sinova i jednu ćerku.

Netfliks je još krajem 2023. potvrdio da je u razvoju druga sezona. Zanimljivo je što je serija već obnovljena i za treću sezonu, koja se očekuje 2026. godine.

My Life With the Walter Boys: Season 2
Izvor: YouTube

Povratak u Silver Fols i još komplikovaniji ljubavni trougao

Trejler za drugu sezonu jasno daje do znanja - povratak Džeki u Silver Fols neće biti jednostavan. Nakon što je prošle sezone napustila Kolorado zbog emocionalnog haosa između braće, Aleksa (Ešbi Džentri) i Kola (Noa Lalond), Džeki se nakratko vratila u Njujork kako bi pokušala da pobegne od svega. Ali, na nagovor Ketrin Volter (Sara Raferti), ona odlučuje da se vrati i pokuša ponovo da pronađe svoje mesto u porodici Volter i u životu koji je iznenada postao njen

Međutim, stare rane još nisu zacelele. Aleks, koji joj je priznao ljubav, sada trenira za rodeo i ima novu simpatiju, takmičarku B. Hartford (Natali Šarp), što dodatno uznemirava Džeki. S druge strane, Kol se bori sa sopstvenim osećanjima neuspeha i odlučuje da prekine svoju buntovničku rutinu i počinje da razmišlja o upisu na fakultet.

Trejler otkriva da i dalje postoji jaka emocionalna tenzija između Džeki i njegove braće. Aleks priznaje da ne može da preboli Džeki, dok Kol nastavlja da pokazuje znake da mu je stalo, iako Džeki sada pokušava da postavi granice.

Novi likovi i dublje priče

Pored poznatih lica, nova sezona donosi i nekoliko novih likova koji će dodatno zakomplikovati zaplet. Natali Šarp kao B. Hartford odmah postaje predmet tračeva i sumnje zbog svoje bliskosti sa Aleksom. Istovremeno, ljubavni problemi ne zaobilaze ni druge članove porodice Volter.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Ali "My Life With the Walter Boys" nikada nije bila samo serija o ljubavnom trouglu. Nova sezona dodatno produbljuje emotivne teme - Džeki nastavlja da se bori sa gubitkom porodice, bori se da održi svoj identitet usred seoskog života i traži svoj novi "dom" u svetu koji joj je u mnogo čemu stran.

Druga sezona serije "My Life With the Walter Boys" stiže na Netfliks 28. avgusta.

Izvor: B92/ MONDO

Možda ce vas zanimati

Tagovi

My Life With the Walter Boys serija Netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ