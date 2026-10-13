Optužnicom su obuhvaćeni i Mario S, Nenad L, Petar U, Vuk Š. i Dejan S. kojima se na teret stavlja po jedno krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Izvor: Drustvene mreze

Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Saše Vukovića zbog sumnje da je 12. maja 2026. godine na podmukao način ubio Aleksandra Nešovića u restoranu "27", saznaje Informer.

Saša Vuković je optužen za Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom su obuhvaćeni i Mario S, Nenad L, Petar U, Vuk Š. i Dejan S. kojima se na teret stavlja po jedno krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, zbog postojanja opravdane sumnje da su prikrivanjem tragova krivičnog djela pomagali Saši V. da ne bude otkriven.

(Informer/Mondo)