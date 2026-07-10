Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je optužni predlog protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za Beograd Veselina Milića.

Izvor: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Veselina Milića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

Postoji opravdana sumnja da je 12. maja 2026. godine kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svjesno propustio da prijavi krivično djelo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično djelo se može izreći kazna teža od 5 godina zatvora.

Veselina Milića je, kako se opravdano sumnja, vlasnik restorana "27" okrivljeni Nenad L, 12. maja nakon 23 časa pozvao putem aplikacije "WhatsApp" da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima povjerenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Aleksandar Nešović, a što okrivljeni Veselin Milić nije nikome prijavio.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu ispravu - službenu bilješku MUP RS, DP, PU za grad Beograd uneo neistinite podatke, kao i da nije unio određene važne podatke.

Kako se navodi u saopštenju, on je neistinito unio da se 12. maja 2026. godine u restoranu "27" slučajno sreo sa okrivljenim Sašom Vukovićem Bosketom, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran.

"Kao neistinit unio je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio Aleksandar Nešović, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmaknuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je Aleksandar Nešović imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom Vukovićem", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Pored toga, kako se navodi u saopštenju, nije unio važne podatke i to da je sa okrivljenim Sašom Vukovićem Bosketom porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše Vukovića i Aleksandra Nešovića postojao konflikt, zbog kog je Vuković strahovao za svoju bezbjednost i da ga je lično pozvao u restoran "27", a da je preko posrednika pozvao Aleksandra Nešovića u restoran "27" kako bi pokušao da ih pomiri.

"Takođe u službenu bilješku nije unjo da ga je 12. maja u večernjim časovima, nakon što je napustio restoran, pozvao vlasnik restorana Nenad L. da ga obavijesti da ima veliki problem i da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a koji podaci su mogli biti od uticaja na blagovremeno postupanje policije", navodi se u saopštenju.