Danka Vuković, supruga Saše Vukovića Bosketa, na saslušanju je negirala da je mužu donijela pištolj kojim je, prema sumnjama tužilaštva, ubijen Aleksandar Nešović Baja na Senjaku.

Izvor: Drustvene mreze/Facebook Printscreen

Danka Vuković, supruga osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku, detaljno se izjasnila o optužbama da je suprugu Saši Vukoviću Bosketu obezbijedila i donijela oružje za likvidaciju.

Njeno saslušanje, na sopstveni zahtjev, trajalo je skoro dva sata.

Kako nezvanično saznaju mediji, ona je kategorično negirala da je Bosketu predala pištolj, tvrdeći da je u pitanju velika zabluda i da je u plastičnoj kesi, koju je policija uočila na snimcima sa sigurnosnih kamera, zapravo bio – novac. Danka je do detalja opisala šifrovani razgovor sa suprugom neposredno prije krvavog pira.

Šifrovana poruka iz restorana: „Daj mu ono veliko vino iz vinarije“

Prema informacijama do kojih su došli mediji, Danka je ispričala da ju je suprug hitno pozvao iz restorana uoči samog ubistva i dao joj direktna uputstva koja su joj odmah bila jasna.

„Saša me je pozvao i rekao: 'Doći će Mario hitno ispod onog tamo gdje je ono u vinariji, samo da mu dodaš ono veliko vino iz vinarije'. Moj suprug nikada nije držao pištolj u kući, niti je u tom razgovoru bilo riječi o oružju. Odmah sam shvatila da misli na novac koji držimo u posebnoj prostoriji u kući“, rekla je Danka pred tužiocem.

Dodala je da je u plastičnu kesu spakovala novac i predala je drugoosumnjičenom Mariju Stankoviću.

Kako prenose mediji, Danka je pred tužiocem objasnila i kako je zaključila da je novac hitno potreban upravo Baji, iako joj suprug to nije direktno rekao telefonom.

Saša joj je tokom razgovora uzbuđeno saopštio: „Zvao Vesko ovog da se raspravimo“, misleći na Veselina Milića, tadašnjeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd. Istraga je utvrdila da je Milić iz restorana izašao prije ubistva.

Po Sašinom tonu i načinu na koji je govorio, odmah je zaključila da je u pitanju Aleksandar Nešović, jer je on bio jedina osoba sa kojom njen suprug u tom periodu nije bio u dobrim odnosima.

Iz tog razgovora saznala je da je Milić u restoranu, a kada je shvatila da Baja dolazi u njihovo društvo, donijela je konačan zaključak da je novac namijenjen njemu.

Poziv obezbjeđenju i noć kada se Boske nije vratio kući

Danka je otkrila i šta se dešavalo u kući neposredno prije nego što je Mario stigao po kesu sa novcem. Kako tvrdi, osjetila je nesigurnost zbog suprugovog glasa.

„Prije nego što je Mario došao, pozvala sam člana Sašinog obezbjeđenja jer mi se učinilo da je moj muž pijan. Međutim, na taj telefon se javio lično Saša. Rekao mi je da je sve u redu i da uskoro dolazi kući“, ispričala je ona.

Međutim, Saša Vuković se te noći nije pojavio kod kuće. Danka je pred tužiocem izjavila da se nakon tog poziva nije dodatno raspitivala gdje je niti šta se dešava, jer je njen suprug imao običaj da popije sa društvom i zanoći van kuće, ne sluteći da se na Senjaku u tim trenucima već dogodio zločin.

Odnos Baje i Bosketa

Danka Vuković je pred tužiocem do detalja opisala odnos između svog supruga i ubijenog Nešovića, navodeći da su se poznavali godinama, a intenzivno družili pet godina. Za Baju je rekla da je od početka smatrala da je „zao čovjek“ i da je bio „fatalan za njenu porodicu i brak“.

Odnosi su naglo zahladnjeli prošlog ljeta kada su Bosketa pozvali saradnici i otkrili mu da Baja od njih iznuđuje novac, što je Vukovića žestoko iznerviralo.

Velika tenzija postojala je još od kraja decembra 2025. godine, kada je porodica Vuković boravila na Floridi. Na dan povratka saznali su da je u Srbiji pokušana likvidacija Baje.

Danka je tada, zbog lošeg predosjećaja, molila muža da ostane u Americi još mjesec dana. Za to vrijeme Baja ga je neprekidno zvao iz Beograda i tražio veliki novac za obezbjeđenje i „frku“ u kojoj se našao. Pritisak oko novca nastavljen je i nakon Sašinog povratka u Srbiju.

Danka Vuković je nakon saslušanja vraćena u pritvor. Do sada, kako navode mediji, nijesu pribavljeni dokazi da je ona suprugu predala pištolj.