Iz Uprave carina su naveli da su u subotu kontrolisali putničko vozilo marke „Mercedes Vito“, kojim je upravljao Š. S.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave carina oduzeli su na graničnom prelazu Dračenovac neprijavljenu robu – parfeme i futrole za naočare, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 15,4 hiljade eura, saopšteno je iz te institucije, prenosi Dan.

Iz Uprave carina su naveli da su u subotu kontrolisali putničko vozilo marke „Mercedes Vito“, kojim je upravljao Š. S.

„Detaljnim pregledom vozila pronađeno je 156 komada parfema i 185 futrola za naočare, ukupne vrijednosti 15,4 hiljade eura“, navodi se u saopštenju.

O slučaju je obaviješteno nadležno Osnovno državno tužilaštvo, dok je Š. S. predat službenicima Granične policije na dalje postupanje, dodaje se u saopštenju.