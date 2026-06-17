U toku je saslušanje Saše Vukovića Bosketa osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića.

Izvor: Kurir//Ilija Ilić/privatna ahriva

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku.

Vuković je zatražio da danas bude saslušan.

Navodno, njemu će tri tužioca postavljati pitanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Detalji ubistva Aleksandra Nešovića na Senjaku

Naredbom o proširenju istrage, Saša V. i Mario S. terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, kao i izazivanje opšte opasnosti, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Danka V, supruga Saše Vukovića Bosketa, osumnjičena je za pomaganje u teškom ubistvu i nedozvoljeno nošenje oružja. Tužilaštvo navodi da je protiv još osmoro osumnjičenih naloženo preduzimanje dokaznih radnji.

Prema sumnjama, Saša V. i Mario S. su 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku zajednički i sa umišljajem ubili Aleksandra Nešovića Baju, koristeći pištolj kalibra 9x19 mm. Saša V. se tereti i da je pucnjavom ugrozio živote gostiju i osoblja restorana.

Tužilaštvo sumnja da je Danka V. osumnjičenima obezbijedila pištolj kojim je zločin izvršen.

Kako se navodi, Nešović je te večeri prvo napustio restoran nakon kraće neprijatnosti sa Sašom V., sa kojim je bio u sukobu.

Nešovića pozvao Boske da se vrati u restoran

Prema navodima tužilaštva, oko 23.02 Saša Vuković je telefonom pozvao Nešovića da se vrati u restoran kako bi se pomirili. Navodno mu je rekao da nije imao loše namjere, zaklinjao se u djecu i kroz suze ga ubjeđivao da se vrati. Vjerujući mu, Nešović se ponovo uputio ka restoranu, ne sluteći opasnost.

Čistili i brisali lice mjesta

Posle ubistva, Nenad L, Vuk Š. i Petar U. navodno su pomagali osumnjičenima prikrivanjem tragova. Prema tužilaštvu, čistili su i brisali lice mjesta, uklanjali polomljeni inventar i nisu prijavili teško ubistvo, a potom su zajedno iznijeli tijelo žrtve iz restorana.

(Informer/MONDO)