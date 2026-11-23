Podgoričanin S. Ć. uhapšen je zbog uvredljive objave na društvenoj mreži na štetu novinara Radio-televizije Crne Gore (RTCG) B. T, urednika emisije "Argumenti".

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Uhapšen je zbog prekršaja iz člana 7 stav 1 Zakona o javnom redu i miru - vrijeđanje drugog ili drsko ponašanje na javnom mjestu, a izrečena mu je novčana kazna od 400 eura, što predstavlja ujedno i maksimalnu zaprijećenu novčanu kaznu za taj prekršaj, saopštila je Uprava policije.

Rekli su da je podgorička policija S. Ć. uhapsila po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u glavnom gradu.

Novinar B. T. je 22. novembra policiji podnio prijavu, rekavši da je njemu nepoznata osoba putem društvene mreže Fejsbuk objavila sadržaj neprimjerenog i uvredljivog karaktera, kojim se dovodi u pitanje njegov lični i profesionalni integritet.

Tužilac je naložio da se od podnosioca prijave prikupe obavještenja na navedene okolnosti i preduzmu dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.

"Službenici policije su identifikovali lice koje je postavilo sporni komentar - S.Ć., od kojeg su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupili obavještenja na okolnosti događaja, nakon čega su o prikupljenim informacijama upoznali nadležnog državnog tužioca, koji je naložio da se ovo lice liši slobode zbog prekršaja iz člana 7 stav 1 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje drugog ili drsko ponašanje na javnom mjestu", piše u saopštenju.

ODT u Podgorici podnio je, u skraćenom postupku, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Sudom za prekršaje protiv S. Ć, zbog prekršaja iz navedenog člana zakona.

"U sprovedenom postupku, S. Ć. je oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 400 eura, što predstavlja ujedno i maksimalnu zaprijećenu novčanu kaznu za navedeni prekršaj", kazali su iz policije.

Iz te institucije poručuju da će, u saradnji sa Državnim tužilaštvom, odlučno reagovati na sve oblike uvreda ili ugrožavanja sigurnosti i prava novinara, preduzimajući mjere i radnje u cilju zaštite medijskih radnika, identifikacije počinilaca i njihovog procesuiranja, sa ciljem stvaranja bezbjednog okruženja za nesmetan rad novinara, njihovo profesionalno i istraživačko djelovanje, slobodan medijski ambijent i vladavinu prava.