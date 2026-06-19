Osumnjičeni za ubistvo na Senjaku tvrdi da je do zločina došlo u nužnoj odbrani, nakon što je, kako navodi, žrtva prva potegla oružje.

Izvor: Drustvene mreze/Facebook Printscreen

Saša Vuković Boske priznao je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da je 12. maja usmrtio Aleksandra Nešovića Baju (52) u restoranu "27" na Senjaku, ali tvrdi da je to učinio u nužnoj odbrani nakon što je žrtva prva potegla oružje.

Prema njegovim tvrdnjama, prvo je Nešović pokušao njega da ubije iz pištolja CZ 99, ali je oružje zatajilo. Tada je on uzvratio i usmrtio ga sa više hitaca u grudi.

Prema tvrdnjama Vukovića, čiji iskaz prenose pojedini mediji, jedino je on pucao u Nešovića, a sa njim tada nije bio Mario Stanković, koji se tereti za saizvršilaštvo, niti je njegova supruga Danka donela pištolj, već je on oružje imao kod sebe. Osumnjičeni je naveo i da je žrtvu poznavao više od deset godina, kao i da su bili u poslovnim i bliskim odnosima.

Ispričao je da su imali zajednička ulaganja u određene atraktivne lokacije u Novom Beogradu i da je do prvih nesuglasica došlo kada je postalo izvesno da će vrijednost zemljišta i buduće gradnje biti daleko veća. Nešović je, navodno, tražio više para. Vremenom su odnosi između njih dvojice, kako je rekao, bili sve gori.

Na saslušanju u tužilaštvu, osumnjičeni je tvrdio da se plašio za svoju bezbednost, zbog čega je pojačao privatno obezbeđenje, kretao se naoružan i izbegavao kontakte sa Nešovićem. Istakao je da se njihov odnos najviše pogoršao krajem 2025. godine, kada je otišao u Ameriku sa porodicom, da bi se sklonio od njega.

"Sve vrijeme sam osećao veliku dozu straha, kako za sebe tako i za svoju porodicu, jer sam znao sa kim imam posla", naveo je Vuković.

Osumnjičeni Vuković je ispričao i da ga je Nešović proganjao, zvao telefonom i prijetio i njemu i porodici, da mu je u jednom trenutku čak poručio: "Je l' misliš da će ti pomoći žvalavi Vesko". Tvrdio je da je Nešović čak nekoliko puta vadio pištolj na njega:

"Na kraju tog sastanka u njegovoj kući, on me je pitao da ja sredim sa Veselinom Milićem, da on da Baji napismeno obezbeđenje, i da ga niko ne dira po gradu, da može da nosi pištolj. Ja sam mu rekao da to ne mogu da mu sredim, niti da mogu da pitam Milića za to. Nakon toga on je i opsovao i mene i Veselina.

Govoreći o kobnoj večeri, Vuković je rekao da je u restoran "27" na Senjaku došao nakon poziva svog dugogodišnjeg prijatelja Veselina Milića. Naveo je da nije znao da će tamo doći Nešović, a on i Mario Stanković su cio taj dan pili:

"U nekom trenutku Veselin Milić je pričao sa nekim na telefon, ne znam sa kim je tačno pričao, nisam obraćao pažnju, a onda je meni rekao: 'Ti sedi ovde, sada će doći Baja', a ostale koji su bili za stolom je zamolio da izađu. Ja sam ranije prije ovog događaja upoznao Veselina Milića sa problemom koji imam sa Bajom i da sumnjam za svoju bezbjednost kao i za situaciju koju je uradio Dejanu N., odnosno da mu je oteo plac i da mu je namjera da mene ubije i da mi otme imovinu, ali ja ne znam koliko je on to ozbiljno shvatio", istakao je Vuković.

Izjavio je i da mu je bivši načelnik beogradske policije rekao da je vrijeme da stave tačku na cio sukob. Vuković je opisao da je u restoranu sedeo pored Veselina Milića, kada je u lokal ušao Nešović. Prema njegovim rečima, Nešović je djelovao iznenađeno kada ga je ugledao za stolom, kao da nije očekivao. Nakon što mu je Milić rekao da sjedne, Baja je navodno upitao: "Reci, Vesko, šta hoćeš?".

Vuković je naveo da je tokom tog susreta ćutao i očekivao da razgovor vodi Milić, koji mu je prethodno rekao da je cilj sastanka da se smire tenzije i poprave odnosi između njega i Nešovića. U sledećem trenutku Nešović se okrenuo i izašao. Nakon toga, kako je ispričao, telefonom ga je pozvao i pokušao da ga nagovori da se vrati, poručujući mu da nema loše namjere i da želi da okončaju sukob bez daljih tenzija. U međuvremenu, kako je naveo, Milić je otišao iz restorana.

"Kada se vratio, Baja me je upitao: 'Gde ti je Vesko?' i u tom trenutku ja sam pozvao Veselina i to dva puta i on se nije javljao, na šta je Baja rekao: 'Je*o te Vesko, što si me zvao'", ispričao je Vuković.

Ja sam mu rekao: "Nema veze za Veska, šta je problem, nisam ti se mrštio. Nemoj molim te da ide dalje, ja nisam kompleks, hoćeš da kleknem i zamolim te da spustiš loptu", na šta je on rekao: "Klečaćeš ti meni, samo polako".

Prema riječima Vukovića, on je kleknuo na desno koljeno i krenuo da ga moli, sagnuo je glavu i gledao u pod:

"Dok sam klečao čuo sam klik i pogledao sam ka njemu i vidio da Baja u desnoj ruci drži pištolj. U tom momentu, vidjevši oružje, ja se podižem i iz nekog polustojećeg, uzdižućeg položaja vadim svoj pištolj, koji mi je bio za pojasom i ispaljujem, skoro cio šaržer metaka u Bajinom pravcu", nastavio je on.

Plakao tokom iznošenja odbrane

Advokat Ivan Simić, branilac Saše Vukovića potvrdio je za "Novosti" da je njegov klijent iznio odbranu kako bi prekinuo razna nagađanja i spekulacije u javnosti:

"Odgovarao je na pitanja sva tri tužioca, ispričao je neposredna saznanja. Naveo je da je Aleksandar Nešović prvi potegao pištolj, da su sjedjeli sami za stolom... U jednom trenutku moj klijent je klekao na kolena i molio ga da se izmire, a Nešović je to shvatio kao njegovu slabost, izvadio je pištolj i stavio mu na glavu... Vuković je tada izvadio svoj pištolj, a nosio ga je, jer se plašio Nešovića, koji je bio preke naravi, i iz tog nekog uzdižućeg položaja ispalio 12,13 projektila", objasnio je.

Prema riječima advokata Simića, Vuković nije planirao da ubije Nešovića, već je riječ o zadesnoj situaciji:

"On je skrivanje tela priznao kao grešku. Naveo je i da su bili dobri drugovi, nekoliko puta je tokom iznošenja odbrane zaplakao, jer mu je žao Nešovićeve djece i porodice zbog svega što se desilo", zakljućio je advokat.

(Novosti/MONDO)