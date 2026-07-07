Nakon što mu je ukinut pritvor, predmet protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića proslijeđen je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću juče je ukinut pritvor za slučaj "Senjak", a kako prenose mediji, Više javno tužilaštvo u Beogradu proslijedilo je spise predmeta protiv Milića Prvom osnovnom tužilaštvu, jer je krivično djelo koje mu se stavlja na teret nalaze u nadležnosti osnovnog tužilaštva.

To znači i da će predmet protiv Milića biti razdvojen u odnosu na ostale okrivljene u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Predmet je proslijeđen Prvom osnovnom tužilaštvom jer je djelo koje se Miliću stavlja na teret, odnosno neprijavljivanje krivičnog djela, domen osnovnog tužilaštva, nezvanično saznaju mediji.

To znači da bi dalji postupak protiv Milića vodilo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će preduzeti naredne procesne radnje i odlučivati o daljem toku postupka.

"Na taj način bi postupak protiv Veselina Milića bio razdvojen u odnosu na ostale okrivljene, odnosno glavni postupak za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27"", kaže izvor Nova.rs.

Pušten iz pritvora

Podsjetimo, Veselin Milić je juče pušten iz pritvora u kojem se nalazio nešto više od mjesec i po dana i braniće se sa slobode.

Milić se najprije teretio za dva krivična djela - pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela, ali je tokom istrage tužilaštvo odbacilo dio krivične prijave protiv Milića.

On se sada tereti za neprijavljivanje krivičnog djela.

Zbog slučaja ubistva Aleksandra Nešovića uhapšeno je 11 osoba.

Jedan od uhapšenih, Saša Vuković Boske, priznao je ubistvo Nešovića.