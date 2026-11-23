Potraga za 65-godišnjim lovcem Stankom Pajovićem iz Vranja, koji je prije dva dana nestao na području Skadarskog jezera, nastavljena je i danas, a u potragu se uključio i helikopter Vojske Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“U današnju akciju traganja uključen je i helikopter, kako bi se područje jezera i njegova obala detaljnije pretražili iz vazduha”, kazao je CdM-u komandir Službe zaštite i spašavanja Opštine Tuzi Redžep Čunmuljaj.

Podsjećamo, za Pajovićem su od sinoć tragali vatrogasci iz Tuzi, mještani i lovci, a u akciju su se, na zahtjev Službe zaštite i spašavanja Opštine Tuzi, uključili i pripadnici podgoričke Službe zaštite i spašavanja, piše Cdm.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Opštine Tuzi Redžep Čunmuljaj juče je kazao da ekipe na terenu nijesu imale naznaka koje bi mogle pomoći u lociranju čamca kojim je Pajović otišao u lov.

Podgorička Služba zaštite i spašavanja juče je uputila četiri vatrogasca sa velikim čamcem, a najavljeno je i korišćenje drona u potrazi.