Video snimci sa nadzornih kamera u Ulici IV jula u Podgorici, za 22. maj 2018. godine, pregledani su danas u sudnici Višeg suda u Podgorici, gdje je nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i napad na novinarku Oliveru Lakić.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Sud je konstatovao da se na snimku nalazi muška osoba sa kačketom koja je izašla iz ulaza zgrade u 8:09 sati, a vratila se sa kesom u ruci u 10:01 časova, pišu Vijesti.

Specijalni tužilac Marko Ivanović je kazao da se na snimku vidi lice koje odgovara optuženom Goranu Rakočeviću ili licu koje odgovara njemu.

Advokatica Andrijana Razić je rekla da će se izjasniti nakon što svi snimci budu pregledani.

Optuženi Rakočević je rekao sa se na prva dva snimka on ne nalazi. "Treći snimak mi više liči na kulturnog ljubavnika, koji je odnio ručak djevojci, kada se već bavimo pretpostavkama i filmovima".

Advokatica Razić je primijetila da se na snimku zaista vidi prvo izlazak ženske osobe.

Sud je dao kratku pauzu jer se optuženi Mario Milošević požalio da ga boli glava, prenose Vijesti.

Početak suđenja je danas kasnilo 45 minuta, jer je optuzeni Goran Vukčević iz UIKS-a doveden u sudnicu u crnoj majici kratkih rukava i šorcu.

On je sudu objasnio da nije imao svoju garderobu, jer je iz sobe odveden u ćeliju koja prokišnjava. Naveo je da su mu donijeli garderobu, ali je on odbio da je obuče, jer je izrazio sumnju da mu se nešto "pakuje".

Dodao je da niko nema pravo da ulazi u njegovu sobu i uzima garderobu bez njegovog prisustva.

Sudija Radovan Vlaović, predsjednik vijeća, potvrdio je da je obavio telefonski razgovor sa upravom UIKS-a. Rekli su da su ponudili Vukčeviću da obuče pantalone koje je on odbio.

Suđenje se nastavlja nokon pauze.