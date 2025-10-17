Aleksandar Vučić osvrnuo se na slučaj ucjene bivšeg fudbalera Vujadina Savića.

Govoreći o radu policije u Srbiji, i o tome kako je generalno zadovoljan radom policije , predsjednik Aleksandar Vučić osvrnuo se i na slučaj fudbalera Vujadina Savića, koji je ucjenjivan snimcima i slikama od strane transrodne osobe.

"Žao mi je što je policija zloupotrijebila svoju poziciju i proslijedila te snimke Savića. On se obratio policiji da mu pomognu, a oni su svojim djelima mogli da unište jednu porodicu", rekao je Vučić i dodao:

"Žao mi je što je policija zloupotrijebila svoja ovlašćenja i što je davala snimke i slike na svakom mjestu, medijima, i zajedno sa medijima pokušali da unište jednu porodicu. Taj čovjek se javio policiji želeći da ga zaštiti, a ne da mu država uništi život, i to mi je problem što se tiče djelovanja policije.", zaključio je Vučić.

