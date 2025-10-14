A.K. (21) uhapšen zbog ucjenjivanja poznatog fudbalera.

A.K. (21) uhapšen je pod sumnjom da je ucjenjivao poznatog fudbalera Vujadina Savića slikama i snimcima. Nezvanično, njemu je određen pritvor do 30 dana.

Slučaj je prijavljen policiji koja je u najkraćem mogućem roku došla do osumnjičenog. Nezvanično, A.K. je od Savića tražio oko 50.000 eura!

U nedelju se pojavila informacija da se nekadašnji igrač Zvezde, Vujadin Savić razišao sa stručnim štabom crveno-bijelih. Ova informacija na stadionu "Rajko Mitić" i dalje nije ozvaničena, a razlozi za razilazak dvije strane nisu fudbalske prirode.

