"Pretukli su je, plašila se za život": Isplivale nove šokantne informacije o osobi koja je ucjenjivala Vujadina

A. K. u zatvoru je od 25. septembra, a sada su poznati novi detalji o njenom životu.

Izvor: prinstscreen

Klupko oko transrodne starlete A. K., koja je uhapšena zbog sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića, počelo je da se odmotava nakon što je sportista saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu 8. oktobra. Njen život je sad u žiži interesovanja, a novi detalji izbijaju na površinu.

Pogledajte fotografije A. K:

Poslednji u nizu je i taj da je A. K. u više navrata ulazila u probleme sa muškarcima, koji su je maltretirali, uzimali novac, telefone, ali i ključ od automobila.

Dobijala često batine

"Evo o čemu je riječ. Situacija je bila neprijatna. Prije pola godine su joj tri muške osobe usred noći upale u stan. Pretukli su je. To su bili neki momci iz Novog Pazara. Uzeli su joj telefone i novac. Čini mi se da je bilo oko 4.000 eura. Preko prijatelja je uspjela da dođe do njih i vratili su joj telefone, ali novac nisu. Nakon toga je instalirala kamere u stanu. Plašila se za život. Ista situacija se ponovila početkom avgusta. Tada su joj u stan upala tri muškarca, pretukli su je, suzavcem je isprskali, po cijelom hodniku je vukli. Na zidovima je bila krv. Uzeli su joj ključeve od auta", govori sagovornik upućen u detalje.

Izvor: Kurir/ MONDO