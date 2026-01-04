Pokušao je napustiti Crnu Goru, ali je uhapšen na graničnom prelazu Dobrakovo.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, u kratkom roku rasvijetlili su slučaj krađe iz vozila i lišili slobode osumnjičenog.

Naime, iz vozila jednog lica otuđen je novac u iznosu od 2.850 eura. Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađe, slobode je lišen T.P. (40) iz Gruzije. Prema policijskim saznanjima, osumnjičeni je iskoristio nepažnju vlasnika vozila i otuđio navedeni iznos novca.

Službenici RCB „Sjever“ ističu da će i dalje nastaviti pravovremene i selektivne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih oblika kriminaliteta, očuvanja lične i imovinske sigurnosti građana te podizanja ukupnog nivoa bezbjednosti u društvu.