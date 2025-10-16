"Ne znam da li je istina i da li postoje dokazi": Pjevačica progovorila o skandalu s Vujadinom koji trese Srbiju

Pjevačica Milica Pavlović otkrila da su "i Mirka i Vujadin bili divni prema njoj", kao i da nije upoznata sa svim detaljima slučaja

Pjevačica Milica Pavlović oglasila se povodom slučaja iznude bivšeg fudbalera Vujadina Savića od strane transrodne A. K, koja je uhapšena pod sumnjom da je pokušala da iznudi 50.000 eura od Savića.

Milica je, govoreći za medije, istakla da zbog brojnih poslovnih obaveza nije detaljno ispratila slučaj, ali i da smatra da nije na njoj da bilo kome sudi.

"Moram biti iskrena, poznajem Mirku i Vujadina i imam predivno mišljenje o njima. Trenutno sam u džet-legu i na mrežama sam bila poslednjih pola sata kada sam imala priliku da vidim šta se dešava. Mogu da primijetim da je sve baš uzelo maha. Nisam se pretjerano udubljivala, svakako, ja nisam ovdje da sudim. Sem što ću reći da su Vujadin i Mirka bili predivni prema meni, ne bih ništa drugo komentarisala", rekla je Milica.

Pjevačica je dodala da ne želi da donosi zaključke dok ne bude poznata cjelokupna istina.

"Ne znam da li je istina i šta je istina, niti da li postoje dokazi. Nisam ispratila sve. Trudim se da radim na sebi i da ne osuđujem ljude. Nikada nisam prošla tim putem i bilo bi nezahvalno da sudim nekome. Najlakše je uperiti prstom u nekoga. Pa ljudi, niko nije bezgrešan".

Pritvor do 30 dana

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucjenjivala Savića iznosi oko 50.000 eura.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Mediji su juče objavili slike osobe osumnjičene za iznudu:

