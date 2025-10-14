Ko je osoba koja je uhapšena zbog ucenjivanja Vujadina Savića? Uložila 50.000 € u sebe, uništen joj lokal zbog skandala

Vujadin Savić prijavio je A. K. zbog ucenjivanja policiji, a ona je uhapšena krajem septembra.

A.K. (21), koja je uhapšena 25. septembra jer je ucenjivala Vujadina Savića, koji ju je prijavio za reketiranje i iznudu, vodila je život na visokoj nozi.

Ova transrodna starleta nije promijenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsjećala na ženu. Kako saznaju domaći mediji, najprije je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante.

"A.K. je željela da bude poznata i slavna. Imala je uzore među javnim ličnostima iz svijeta rijalitija, ali svetskog. Najviše je željela da bude kao popularne Kardašijanke. Interesantno je da je ona rođena u izobilju i nikome nije jasno šta se desilo. Uglavnom, starlete su joj bile omiljene ličnosti, ali je govorila da ove naše ne znaju da se snađu i da sve i svašta rade, a nemaju krov nad glavom", kaže izvor dobro upućen u život ove kontroverzne Beograđanke.

Uložila 50.000 eura u svoj izgled

Prema njegovim rečima, ona je uložila i više od 50.000 eura u promjenu fizičkog izgleda:

"Objasniću vam redom. Ne mogu da se sjetim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 eura, drugi put 8.000 eura, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promjena masti i oblikovanje tijela koštali su je 9.000 eura, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 eura, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 eura. Zatezanje očiju bilo je 5.000 eura, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 eura, drugi put 6.000 eura. Ali to nije sve. Obrve je mijenjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 eura. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tijela i ostalim kerefekama na koje je išla", tvrdi izvor, koji nam je na uvid dao i relevantne dokaze.

Bila žrtva prijateljice

Njen privatni život bio je buran i turbulentan. Ona je bila žrtva prijateljice koja ju je nasamarila.

"Evo šta se tu desilo. Ta žena joj je uzela ozbiljan novac jer ima salon za uljepšavanje. Naravno, bile su jako bliske, povjeravale su se jedna drugoj. Međutim, tikva je pukla kada je ona njene provokativne i eksplicitne fotografije pokazivala drugim ljudima. Zapravo, bila joj je lažna prijateljica. Izbio je skandal kad joj je razorila taj lokal. Polila je cijeli objekat matičnom borovnicom. Isprskala je cijeli objekat i sve stavila na društvene mreže. Polomila joj je telefone i počupala luster i televizor", prenosi izvor.

Interesantno je i to da je pred hapšenje stavila na mreže status kako je izgubila laptop u jednom tržnom centru, ali ga je naknadno našla.

Određen pritvor od mjesec dana

Podsjećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 eura.