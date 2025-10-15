logo
"Dok je tradicionalno varao ženu bio vam je ikona, a sad najgori": Opleo po licemjerju ljudi zbog Vujadinove afere

Autor Marina Cvetković
0

Marko Đedović se oglasio povodom afere koja trese Srbiju, i na svoj način prokomentarisao situaciju.

Skandal čije je središte zadnjih dana uzeo nekadašnji član stručnog tima fudbalskog kluba Crvena zvezda, kao i njen bivši fudbaler - Vujadin Savić, ne prestaje da okupira pažnju.

Podsjećanja radi, 21-godišnja transrodna osoba A.K. uhapšena je i pritvorena u Centalni zatvor nakon što je Savić prijavio policiju zbog pokušaja pretnji i iznuda.

S obzirom na proporcije koje je ovaj slučaj zauzeo u javnosti, povodom situacije oglasio se i nekadašnji član produkcije i bivši rijaliti učesnik, Marko Đedović.

"Ne terajte djecu da žive onako kako vi mislite da je najbolje za njih, pa se i neće dešavati ovakve stvari kojima ste 'šokirani'. A vrhunac licemjerja se ogleda u tome što vam je bio IKONA do juče dok je 'tradicionalno' varao ženu sa ženama, a sada nije tradicionalan, i najgori je. Odvratniji ste mi svi više od njega, koji bi i bukvalno d*pe dali da su oko njega do juče, a sad izvlače tu istu b*lju! (Pa shvatite kako hoćete)", napisao je Marko.

