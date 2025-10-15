Ovako izgleda transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: U igri su i drugi moćnici, tajno snimala odnose

A. K. je potrošila na transformaciju 63.000 €, živela luks životom. Evo ko se sve našao na spisku reketiranja - tražila automobile, stan, luksuzna putovanja

Bivši fudbaler Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama. Savić je saslušan u procesu koji se vodi protiv transrodne osobe, i iskaz je davao ovo dva sata.

A. K, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru, nije promenio pol, ali je izvršio niz plastičnih operacija kako bi podsećao na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradio implante. Zatim je dva puta operisao nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Ugradila silikone, vodi luksuzni život

Transrodna osoba potrošila je 9.000 evra za promenu masti i oblikovanje tela. Zatim je za grudi dala 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra.

"Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla", rekao je Kurirov izvor, koji je na uvid dao i relevantne dokaze.

A.K je inače bio veoma aktivan na društvenim mrežama gde se hvalio luksuznim životom, putovanjima, skupim krpicama i nakitom.

U zvaničnim dokumentima pod oznakom "M"

Mediji su zbog toga i ranije pisali o A. K, oslovljavajući je naizmenično kao "on" ili "ona". Radi se, naime, o biološkom muškarcu koji još nije prošao ceo proces tranzicije i koji se u zvaničnim dokumentima vodi pod oznakom "M"(uško), ali se oblači kao devojka i ima ugrađene silikonske grudi.

Vujadin iskaz davao dva sata

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

"Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče", navodi izvor Kurira.

Osim Vujadina, ucenjivala i druge moćnike

Na listi koje je "reketirao" A.K. našao se jedan političar, ali biznismeni i još neki sportisti.

"Ova transrodna starleta je poznata na društvenim mrežama, gde ima dosta pratilaca i gde se hvalila skupocenim krpicama koje je dobijala od poznatih ličnosti s kojima je bila u kombinaciji."

"Ona je napravila veliku grešku što je u stanu u kojem je privodila svoje partnere postavila kamere, zatim snimala odnose s njima i posle ih ucenjivala. I pored poklona koje je dobijala od tih bogataša, među kojima ima sportista, političara i uglednih ljudi, tražila je još i automobile, stan, luksuzna putovanja i šoping u svetskim metropolama", kaže Kurirov sagovornik.

Određen pritvor od mesec dana

Podsećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

