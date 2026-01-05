Dekolte do pupka i doživotna zabrana na Javnom servisu: Voditeljku je cijeli Balkan linčovao zbog ovog stajlinga

Vlatka se tada pojavila u haljini u kakvoj danas vidimo mlade djevojke u izlasku i to je bio dovoljan razlog za otkaz i zabranu.

Izvor: Printskrin, Instagram/vlatkapokos

Ime Vlatke Pokos, žene koju su tada nazivali jednom od najljepših Jugoslovenki, i danas se vezuje za trenutak kada je crna haljina sa dekolteom do pupka, bukvalno, potresla nacionalnu televiziju.

Bio je to izbor za Miss Hrvatske, direktan prenos, sve po protokolu. Vlatka je izašla u elegantnoj, skupocjenoj, pažljivo krojenoj haljini koja bi danas prošla kao sasvim pristojna večernja toaleta. Ali 2000. godina bila je nešto drugo. Hrvatska televizija bila je rigidna, stroga, opterećena očekivanjima pristojnosti, a žensko tijelo pod neuporedivo većom kontrolom nego što želimo da priznamo.

Balkan je bio osjetljiv na žensku slobodu

Tadašnji urednik Zabavnog programa, Velimir Đuretić, odlučio je da je njena haljina - previše. Previše hrabra, previše otvorena, previše izazovna, previše nešto što nije moglo da stane u kalup javnog servisa. I u trenutku koji je danas nezamisliv, voditeljka izbora za mis dobila je otkaz zbog dekoltea.

Vlatka je, naravno, reagovala. I to glasno i vrlo razumno.

"Ti koji misle da je vulgarna neka pogledaju kako se oblače naše pjevačice koje nastupaju u jeftinim grudnjacima… Neko može da misli da je haljina bila preslobodna, ali vulgarna sigurno nije jer je prefinjena i skupa", rekla je za 24sata.hr.

Bila je u pravu. Afera nije imala veze s haljinom, već s mentalitetom. To je bio dovoljan razlog za otkaz.

Ono što je tada izgledalo kao "televizijski incident" danas je ogledalo Balkana koji nije umio da se izbori sa ženama koje imaju samopouzdanje, koje izgledaju dobro i koje ne pristaju da se uklope u sve što im se kaže. I zato je Vlatkina priča postala kultna. Ne zbog dekoltea, već zbog načina na koji je tretirana.

Vlatka je preživjela televiziju, medije i moralne panike - i ostala svoja.

Vlatka je u godinama posle toga živjela u Kanadi, iz egzistencijalnih razloga, kako je govorila. Radila, gradila novi život, vraćala se, odlazila, balansirala između dva sveta. Danas, u svojoj 52. godini, izgleda bolje nego polovina žena u dvadesetim. Bez operacija, bez pretjerivanja, bez lažne skromnosti, samo disciplina, genetika i mediteranska rutina.