Nikoli Boljeviću (24) od strane Višeg državnog tužilaštva određeno je zadržavanje do 72 sata, prenosi Dan.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Dan, Boljević je priznao krivično djelo koje se odnosi na nedozvoljeno posjedovanje oružja - pištolj i koje se odnosi na drogu.

Boljević je, kako saznaje portal Dan, izričito negirao izvršenje ubistva zbog kojeg je uhapšen.

Danas je saslušan povodom sumnje da je izvršio ubistvo Sima Markovića u Budvi.

Saslušanju je prisustvovao njegov advokat Srđan Lješković, koji nije želio da u ovoj fazi istrage daje izjave za medije.

Prema evidenciji policije, i osumnjučeni i žrtva su od ranije poznati policiji.

Boljević je sinoć uhapšen.

"Službenici Uprave policije su, u saradnji i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon preduzetih hitnih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mjera i radnji rasvijetlili krivično djelo ubistvo izvršeno 30.12.2025. godine u poslepodnevnim časovimą, u mjestu Markovići, opština Budva, kada je usljed upotrebe vatrenog oružja smrtno stradao S.M. (52) iz Budve.

Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mjere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu, policijski službenici su za manje od 24 časa od momenta izvršenja ubistva, identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog djela, a radi se o licu N.B. (24) iz Podgorice.

Osnovano se sumnja da je N.B., 30. decembra upotrebom vatrenog oružja ispalio više projektila u pravcu lica S.M., gdje je tom prilikom preduzetom radnjom lišio života S.M., nakon čega se izvršilac dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu.

Ovaj događaj je policijskim službenicima prijavljen naknadno, par sati nakon izvršenog krivičnog djela, odnosno sa značajnim vremenskim razmakom, što je predstavljalo otežavajuću okolnost za postupanje, a posebno imajući u vidu i činjenicu da se lice mjesta nalazi na periferiji grada, udaljeno oko 15 minuta vožnje od užeg gradskog jezgra.

Preduzimajući izviđajne mjere i radnje uz intenzivnu saradnju sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, obezbijeđeni su dokazi koji osnovano upućuju na sumnju da je N.B. izvršio krivično djelo ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Uprave policije - nadležne organizacione jedinice Sektora za borbu protiv kriminala i odjeljenja bezbjednosti Budva i Podgorica su kroz sinhornizovano djelovanje, temeljnim planiranjem locirali i u taktički preciznoj akciji lišili slobode N.B. na teritoriji Spuža, opština Danilovgrad, gdje je i uz podršku pripadnika Specijalne jedinice policije lišen slobode i sproveden u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica.

Osumnjičeno lice se u evidencijama Uprave policije vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe, interesantan sa aspekta zloupotrebe i trgovine narkoticima i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija", naveli su sinoć u saopstenju iz Uprave policije.



Nakon akcije hapšenja uslijedili su pretresi u kojima je oduzeta droga i oružje. Zbog toga je procesuirana osoba koja je u srodstvu za Boljevićem.

"Službenici Uprave policije su sinoć, u nastavku koordinisanih aktivnosti koje su uslijedile nakon lišenja slobode N.B. (24), osumnjičenog za krivično djelo ubistvo, izvršili pretrese na više lokacija na teritoriji Spuža i Podgorice. Tom prilikom je kod osumnjičenog pronađen i oduzet pištolj u ilegalnom posjedu kao i blizu pola kilograma opojne droge kokain. U odvojenoj aktivnosti na teritoriji Podgorici lišen je slobode blizak srodnik osumnjičenog lica kod kojeg je pronađeno 14 pakovanja kokaina.

Policijski službenici su sinoć izvršili pretres stana u kojem je prethodno lociran i lišen slobode N.B. i tom prilikom pronašli pištolj marke Colt Commander sa sedam komada municije u okviru, koji će biti predmet vještačenja u cilju utvrđivanja da li je isti korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela i oko pola kilograma opojne droge kokain.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica sinoć, shodno naredbi suda, izvršili i pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.C. (36) iz Podgorice, blizak srodnik osumnjičenog N.B. Pretresom objekta pronađeno je 14 pvc pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na kokain, namijenjenih, kako se sumnja, daljoj uličnoj prodaji.

Sa ishodom izvršenog pretresa je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.C. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnim i sveobuhvatnim aktivnostima u odnosu na osumnjičenog N.B., kao i na identifikaciji povezanih lica, a u cilju potpunog rasvjetljavanja ovog i drugih krivičnih djela", saopštili su danas iz Uprave policije.

Boljević je krajem marta hapšen zbog pokušaja ubistva.

Podsjećamo da je N.B. (24), kako navodi UP pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe, koji je 03.01.2026. uhapšen zbog krivičnog djela ubistvo izvršenog 30.12.2025. godine u Budvi, na štetu S.M., takođe krajem marta prošle godine lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju u Podgorici.

Naime, N.B. je osumnjičen da je 22.februara 2025.godine, u ulici Nikšićki put u Podgorici, izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, gdje je preduzetim operativno-taktičkim i istražnim mjerama i radnjama N.B. identifikovan i ubrzo lociran u jednom iznajmljenom apartmanu, tzv. štek stanu u Budvi, nakon čega je kod istog izvršen pretres stana i tom prilikom pronađeno više pakovanja opojne droge marihuane, tablete Xanax-a, novac, i mobilni uređaji.

N.B. je tada nakon isteka pritvora koji mu je za to djelo odredio nadležni sud pušten da se u daljem postupku brani sa slobode.