Oglasila se Mirka Vasiljević: Nije se pojavila na saslušalju zbog ucenjivanja Vujadina, a evo šta je poručila

Autor Ana Živančević
0

Glumica Mirka Vasiljević podijelila je fotografiju nakon što je njen nevječani suprug prijavio osobu zbog ucjenjivanja.

Oglasila se Mirka Vasiljević: Nije se pojavila na saslušalju zbog ucenjivanja Vujadina Izvor: TV Pink / screenshot

Mirka Vasiljević našla se u centru skandala, nakon što je njen nevjenčani suprug Vujadin Savić prijavio A. K. za ucjenu. Transrodna osoba je uhapšena 25. septembra. 

Glumica se do sada nije oglašavala povodom situacije u kojoj je njen suprug, fudbaler Vujadin Savić, prijavio transrodnu osobu A.K, koja je zatim privedena pod sumnjom da ga je ucenjivala privatnim sadržajem.

Međutim, sada je prekinula ćutanje objavivši fotografiju sa seta na svom Instagram profilu. Taj potez je iznenadio mnoge, s obzirom na to da se danima nije oglašavala, iako inače redovno dijeli detalje iz svog svakodnevnog života na društvenim mrežama.

Mirka Vasiljević
Izvor: Instagram printscreen/ vasiljevic_mirka

Nije se pojavila na saslušanju

Podsjetimo, glumica Mirka Vasiljević se nije pojavila na saslušanju u svojstvu svedoka povodom slučaja u kojem je njen nevjenčani suprug, Vujadin Savić, prijavio transrodnu osobu A.K. zbog sumnje da ga je ucjenjivala privatnim snimcima i fotografijama, a glumica nije došla na saslušanje zbog zdravstvenih problema. Ona je dostavila ljekarsku dokumentaciju kako bi opravdala svoj izostanak.

Tagovi

Mirka Vasiljević vujadin savić saslušanje ucjene

