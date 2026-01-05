Najavljen crveni meteoalarm!

U Crnoj Gori danas će biti oblačno sa umjerenom do jakom kišom u većem dijelu države, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Na teritoriji cijele države na snazi će biti crveni meteoalarm.

"U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predjelima na sjeveru moguć snijeg ili susnježica. Mjestimično se očekuju velike količine padavina. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i veoma jak, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni", navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.