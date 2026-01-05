Najavljen crveni meteoalarm!
U Crnoj Gori danas će biti oblačno sa umjerenom do jakom kišom u većem dijelu države, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Na teritoriji cijele države na snazi će biti crveni meteoalarm.
"U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predjelima na sjeveru moguć snijeg ili susnježica. Mjestimično se očekuju velike količine padavina. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i veoma jak, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni", navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
U Podgorici oblačno i kišovito, sa uslovima za povremene pljuskove i grmljavinu.
"Vjetar umjeren do jak, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 14 stepeni" navodi se u saopštenju.