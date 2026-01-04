Otkrivena nepravilnost kod vozila srbijanskih registarskih oznaka na Metaljci

Izvor: Uprava Policije CG

Sinoć su, na graničnom prelazu Metaljka, policijski službenici Stanice granične policije I Pljevlja izvršili detaljnu kontrolu putničkog motornog vozila srbijanskih registarskih oznaka kojim je upravljao M.M. (41), državljanin Republike Srbije.

Tokom kontrole utvrđeno je da se broj šasije upisan u saobraćajnoj dozvoli ne poklapa sa brojem šasije na vozilu. O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je naložio dodatne provjere vozila, nakon čega će biti izvršena pravna kvalifikacija djela.

Vozilo je privremeno oduzeto i predato policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja na dalje postupanje.