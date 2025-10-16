Kriminalna grupa na čelu sa ocem transrodne A.K. utjerivala je strah u kosti u Beogradu.

Izvor: MN Press

Otac transrodne A.K, koja je ucenjivala fudbalera Vujadina Savića, uhapšen je još 2009. godine kao deo kriminalne grupe. Među djelima za koje je osuđen je i iznuda.

Kriminalna grupa kojoj je pripadao otac A.K. bavila se različitim nezakonitim poslovima, a bila je poznata i po incidentima, kao i sukobu sa suparničkim klanom.

Kriminalna grupa, na čelu sa ocem transrodne A.K. Draganom Živkovićem Žiletom (50) i suparnička na čijem je čelu bio Miša Luković (50) utjerivale su strah u kosti u Beogradu.

Policija je te 2009. godine privela devet članova Živkovićeve i tri člana Lukovićeve grupe. Znalo se da su njih dvojica od nekadašnjih saradnika postali neprijatelji.

Za sukobe dva suprotstavljena klana policija vezuje pucnjavu u kafiću „Intermeco“ u Borči, čije je vlasnik bio Luković, ranjavanje D. Dž. (29) sredinom septembra, koji se pogođen hicem u nogu dva sata posle ponoći sam pojavio u lokalnoj policijskoj stanici.

"Postoji mogućnost da je ova organizovana grupa izvršila i nekoliko likvidacija. Sumnjalo se da ove grupe stoji i iza nekoliko bombaških napada", kazao je izvor.

On je navodio i da je akcija jedna od najznačajnijih jer su Živkovićev i Lukovićev klan okarakterisani kao jedni od najjačih u zemlji.

Prema saopštenju policije, uhapšeni se terete za razbojništva, otmice, iznude, trgovinu ljudima, krijumčarenje oružja, droge. Pretresom stanova uhapšenih nađena su četiri pištolja, automatska puška „tomson“, izvjesna količina droge, radio-stanice, panciri, fantomke.

Ova grupa je bila poznata po tome što je reketirala biznismene iz Beograda, Pančeva, Opova, Borče i Grocke, pljačkala banke, pošte i benzinske pumpe i rasturala narkotike.

Borčanska ekipa se, kako se svojevremeno pisalo u medijima, "pocijepala" sredinom 2009. godine, i dvojica lidera postali su ljuti protivnici. Obje novonastale grupe su, međutim, uhapšene u novembru iste godine. Prvo je uhapšen Miša Luković nakon što je sa troje članova svoje bande provalio u stan jednog Beograđanina, primorao ga da potpiše kupoprodajni ugovor o stanu, a zatim ga prisilno poveo u sud da ovjere prenos vlasništva. Dvije nedelje posle toga uhapšena je i Živkovićeva ekipa, koja je sarađivala i sa grupom iz Subotice.

Podsjetimo, Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja ga je ucjenjivala privatnim snimcima i fotografijama.

(Informer/MONDO)