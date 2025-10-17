Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umiješani u ucjenjivanje Vujadina Savića.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija kompjuterskog ekrana na kom se vidi iskaz A.K, transrodne osobe koja je osumnjičena da je ucjenjivala fudbalera Vujadina Savića.

Kako se nezvanično saznaje, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucjenjivanje Vujadina Savića dospela u javnost, a posle dijeljena na društvenim mrežama.

U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva naš izvor, nikako nije smio da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to prije nego što su ispitani svi svjedoci.

Pod lupom tužilaštva, nezvanično se saznaje, biće i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je Vujadin Savić prijavio izvršenje krivičnog djela.

Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umiješani u ucjenjivanje Vujadina Savića.

Određen pritvor od 30 dana

Ovoj transrodnoj osobi je sada određen pritvor od 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je ucjenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Pritvor je određen zbog rizika da može uništiti dokaze.

Poznata je po kontroverznim istupima na društvenim mrežama, na kojima ističe luksuzne destinacije koje je posjetila i skupe poklone koje dobija.

A. K. po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu tokom septembra pretresen stan na Vračaru u kojem živi, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

"Ona se već neko vrijeme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda", kaže izvor.

Vujadin Savić predložio Mirku za svjedoka

Vujadin Savić je za svjedoke predložio suprugu Mirku Vasiljević, ali i još jednu osobu, koje su, kako je izjavio, upućene u cio slučaj tokom navodnog ucjenjivanja od strane transrodne osobe A. K. (21).

"Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svjedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svjedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucjenjivanja", kaže izvor.

Supruga bivšeg fudbalera Vujadina Savića, Mirka Vasiljević, nije se pojavila na saslušanju koje je bilo zakazano za srijedu, a kako saznajemo, ona je priložila medicinsku dokumentaciju.

"S obzirom na to da je ona jedna od 2 svjedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 mjeseci. To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za spriječenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu", kaže izvor.

