Građani i predstavnici civilnog sektora upozoravaju da država ulaže novac u koncerte i subvencije, dok nedostaju novi vrtići i škole

Zbog prebukiranosti više podgoričkih vrtića, ove godine prvi put neće biti moguć upis nove djece u pojedinim vaspitnim jedinicama, što je dodatno otvorilo pitanje nedostatka kapaciteta u predškolskom obrazovanju, prenosi Dan.

Kako je objavljeno, u vrtićima “Simba”, “Zvončica” i “Mašta”, koji posluju u okviru JPU “Ljubica Popović”, neće biti upisa nove generacije mališana, dok će u vrtićima “Bubamara”, “Jelena Ćetković 1”, “Dragan Radulović” i “Zvončić” JPU “Đina Vrbica” upis biti ograničen i selektivan.

Sagovornici Dana upozoravaju da Podgorica ubrzano raste, grade se novi stambeni blokovi, ali da izostaje adekvatna gradnja javnih objekata poput vrtića i škola.

Građani smatraju da je problem dodatno ogoljen činjenicom da država i Glavni grad izdvajaju značajna sredstva za druge projekte, dok se pitanje predškolskog obrazovanja ne rješava sistemski, prenosi Dan.

Dragan Đukić ocijenio je da je rast nataliteta pozitivan trend, ali da država nije smjela dozvoliti da vrtići ostanu bez mjesta za novu djecu.

“Na jednu stranu tražimo natalitet, a sa druge strane ne damo da se razvija. Lijepo je praviti koncerte, ali dati stotine hiljada eura pjevaču, dok su nam vrtići prebukirani, zaista ne razumijem”, rekao je Đukić.

Sličnog mišljenja je i Miloje Martić, koji smatra da je potreba za novim vrtićima očigledna već godinama, prenosi Dan.

“Za novac koji je dat za koncert mogli su napraviti vrtić. Čuo sam da nema upisa u vrtićima i to je ozbiljan problem”, kazao je Martić.

Iz NVO Banka hrane Marina Medojević poručila je da država nema jasne prioritete i da se novac troši na “ostavljanje utiska”, umjesto na dugoročna rješenja poput gradnje vrtića i škola.

Ona je kritikovala i odluku Glavnog grada o subvencionisanju produženih boravaka za učenike od prvog do trećeg razreda, navodeći da se na taj način ulaže u privatne objekte, umjesto u javnu infrastrukturu.

“Za sredstva koja su data za koncert i subvencije mogli smo početi gradnju vrtića ili omogućiti besplatan produženi boravak za djecu”, kazala je Medojević, prenosi Dan.

Elektronski upis djece u predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počinje danas i trajaće do 15. juna. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u vrtiće, kao i na onu koja su prethodno bila ispisana iz sistema.

Prijava se obavlja elektronski putem portala www.upisi.edu.me, dok će roditelji prilikom potpisivanja ugovora morati da dostave potvrdu o sistematskom pregledu djeteta.