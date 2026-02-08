Djeca bez obavezne imunizacije od septembra neće moći u vrtiće, dok novi zakon predviđa strože kazne za roditelje i predškolske ustanove koje prekrše propise.

Djeca koja do septembra ne budu primila propisane vakcine protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, zaušaka, rubele, hepatitisa B, hemofilusa influence tipa B i pneumokoka, osim u slučajevima trajne medicinske kontraindikacije, neće imati pravo upisa u predškolske ustanove. Roditeljima, starateljima i usvojiteljima koji ne poštuju obaveznu imunizaciju prijete novčane kazne u rasponu od 300 do 2.000 eura.

Ove mjere predviđene su novim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, usvojenim krajem decembra prošle godine, kojim se vakcinacija uvodi kao uslov za upis u vrtiće, a istovremeno se pooštrava kaznena politika prema onima koji odbijaju imunizaciju djece. Ranije su kazne iznosile od 100 do 2.000 eura.

Komentarišući dileme u javnosti o tome da li je ovakav uslov previše rigorozan, posebno u kontekstu niskog obuhvata vakcinacijom u predškolskom uzrastu, specijalista pedijatrije i predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju, prof. dr Nebojša Kavarić, ističe da se u ovom pitanju mora voditi računa o najboljem interesu djeteta.

Kako navodi, pravo na obrazovanje i pravo na zdravlje ne treba posmatrati kao suprotstavljena, već kao međusobno povezana i jednako važna. Vrtići imaju značajnu ulogu u razvoju i socijalizaciji djece, ali zaštita od ozbiljnih zaraznih bolesti predstavlja osnov bez kojeg nijedno drugo pravo ne može biti u potpunosti ostvareno.

Kavarić podsjeća da se u kolektivima, kakve su predškolske ustanove, infekcije lako šire, zbog čega je posebna pažnja neophodna prema djeci koja iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana i koja zavise od kolektivnog imuniteta.

Prema njegovim riječima, u uslovima opadajućeg obuhvata imunizacijom država ima obavezu da reaguje preventivno, naglašavajući da cilj ove mjere nije kažnjavanje roditelja, već stvaranje bezbjednog okruženja za svu djecu. On dodaje da se povjerenje roditelja gradi kroz otvoren dijalog, strpljenje i podršku.

Zakonom je predviđeno i da je vakcinacija obavezna, prema kliničkim i epidemiološkim indikacijama, za lica koja su izložena povećanom riziku ili mogu predstavljati rizik za druge, protiv više zaraznih bolesti, uključujući tetanus, hepatitis B, grip, male boginje, zauške, rubele, veliki kašalj, bjesnilo, pneumokokne i meningokokne infekcije. Vakcinacija protiv HPV-a, kovida-19, mpoksa, trbušnog tifusa i drugih bolesti za sada ostaje preporučena.

O programu obavezne i preporučene imunizacije, kao i uvođenju novih vakcina, odlučivaće Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju (NITAG), koje će činiti eksperti iz različitih medicinskih oblasti.

Novim propisima predviđene su i visoke kazne za predškolske ustanove koje dozvole boravak nevakcinisane djece. Pravna lica mogu biti kažnjena iznosima od 1.500 do 20.000 eura, a isti raspon kazni važi i za ljekare koji izdaju potvrde o vakcinaciji, a nijesu izabrani pedijatri nadležnog doma zdravlja. Takođe, novčane kazne od 200 do 2.000 eura predviđene su i za doktore medicine koji neovlašćeno izdaju potvrde o vakcinaciji.