Do nesreće je došlo kada je vozač automobila, Čaptikov, koji je kretao iz suprotnog pravca prešao u suprotnu traku i udario u motocikl, nezvanično je rečeno Vijestima u policiji.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ruskom državljaninu Artem Čaptikovu određeno je tužilačko zadržavanje, nakon što je priveden kod tužioca poslije saobraćajne nesreće u Budvi u kojoj je stradao motociklista.

Srpski državljanin poginuo je presinoć oko 23 časova na magistralnom putu u mjestu Kamenovo.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila, Čaptikov, koji je kretao iz suprotnog pravca prešao u suprotnu traku i udario u motocikl, nezvanično je rečeno Vijestima u policiji.

Mladić koji je upravljao motorom smrtno je stradao, a vozač automobila je uhapšen.