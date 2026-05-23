Oklahoma je vratila brejk i pobijedila San Antonio u Teksasu, na taj način je najavila dramu u finalu Zapada.

Oklahoma je u Teksasu vratila brejk protiv San Antonija i slavila sa 123:108. Na taj način uzvratila je udarac koji je pretrpjela u prvoj utakmici i najavila veliku dramu u finalu Zapada NBA lige. Da stvari budu gore po Sparse, meč su otvorili savršeno i poveli sa 15:0, nakon čega su se potpuno “ugasili”.

Za domaći tim sve je krenulo idealno, pošto se Dieron Foks vratio u ekipu nakon što je propustio dva meča i zajedno sa Viktorom Vembanjamom donio prednost od 15:0 već u trećem minutu utakmice. Onda su se aktuelni šampioni razigrali, brzo smanjili zaostatak i već do poluvremena imali prednost (58:51). Sredinom treće četvrtine razlika je postala dvocifrena i do kraja meča Oklahoma nije ispuštala vođstvo.

Presudili su igrači sa klupe koji su za Tandere ubacili čak 76 poena, naspram samo 23 Sparsa. Kada je riječ o listi strijelaca, najbolji je bio MVP Šej Gildžus-Aleksander sa 26 poena i 12 asistencija, dok su sa klupe doprinos dali Džered Mekejn sa 24 i Džejlin Vilijams sa 18 poena i pet skokova.

Na drugoj strani istakli su se Viktor Vembanjama sa 26 poena i četiri skoka, Vasel sa 20 poena i sedam asistencija, kao i Foks koji je upisao 15 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Oklahoma sada vodi sa 2:1 u seriji koja se igra na četiri pobjede. Naredni meč igra se ponovo u Teksasu i mogao bi biti ključan za nastavak serije.