Predlog Zakona po kojem nevakcinisana djeca ne mogu da idu u vrtić podnijeli su Skupštini poslanici Albin Ćeman, Dragana Vučević, Dane Marković, Vaso Obradović, Amer Smailović i Nikola Camaj, a usvojen je svega desetak dana kasnije, posljednjeg dana decembra.

Za ovaj zakon, uoči samog dočeka Nove godine, glasala su u načelu 44 poslanika, dok je samo Nermin Abdić bio uzdržan.

Država je, na taj način, bez konsultacija sa stručnom i zainteresovanom javnošću, uradila ono od čega je odustala prije devet godina, kada je nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti povukla zbog protivljenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dijela građana.

Iz Udruženja Roditelji smatraju da sistem nije uradio ništa da poveća obuhvat vakcinisane djece, već su, naprečac, uradili ono što im je najlakše i uskratili određena prava značajnom broju najmlađih građana.

“Uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama vaspitanja i obrazovanja je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučajevima postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Potvrdu o sprovedenoj obaveznoj vakcinaciji može da izda samo izabrani doktor za djecu nadležnog doma zdravlja”, glasi član 42 novog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, pišu Vijesti.

“Način na koji je Zakon usvojen pokazuje nam namjeru i smatramo da Ministarstvo zdravlja, Vlada i poslanici nisu svjesni posljedica njihovog postupanja”, ocijenila je za “Vijesti” direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Ona smatra da su napravili mnogo veću štetu, nego korist i da i onaj dio roditelja koji je vjerovao institucijama sistema, konkretno Ministarstvu zdravlja, više neće vjerovati.

Mihailović tvrdi da nema ništa sporno u tome što vode računa o zdravlju djece, naprotiv, ali da je sporan postupak. Dodaje da, uprkos tome što je Ministarstvo zdravlja prošle godine objavilo Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sa odredbom koja propisuje da je uslov za boravak u vrtićima vakcinacija, javnost ne zna da li je javna rasprava sprovedena, da li se iko javio sa sugestijama i komentarima, prenose Vijesti.

“Tih informacija nema na sajtu Vlade. Odjednom, nacrt je povučen, pa su se poslanici Pokreta Evropa sad i ostali dosjetili da po hitnom postupku upute Predlog Zakona koji je usvojen naprečac i stupio na snagu, a mi to saznali tako što je jedan doktor gostovao u medijima. Na taj način, roditeljima je predstavljena njihova nova zakonska obaveza”, istakla je Mihailović.

Ona je kazala da se takvim postupanjem šalje loša poruka - da sistem neće da se bavi problemom, dok je država u lošoj situaciji po pitanju obuhvata vakcinisane djece upravo zbog njihovog nemara.

Podsjetila je da postoje medicinski radnici, čak i ljekari, koji daju razloge protiv vakcinacije, ali se sistem ne bavi tim, već odlučuje da uskrati prava velikom broju djece.

“Vidjećemo koji će biti naši sljedeći koraci, ali u svakom slučaju moraćemo da pokušamo nešto da uradimo. Nadležni očigledno nijesu svjesni kakvu će štetu napraviti po pitanju povjerenja u zdravstveni sistem”, rekla je Mihailović, javljaju Vijesti.

Sličan propis ranije nije prošao

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda usprotivio se sličnim odredbama još 2017. godine i tada Ministarstvu zdravlja preporučio da ih izbriše jer se, kako su tada smatrali, pravo na obrazovanje i vaspitanje ne može uslovljavati vakcinacijom. “Vijesti” danas očekuju odgovore institucije Zaštitnika povodom novousvojenog zakona.

Nacrtom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je pripremljen na proljeće 2016. godine pored ostalog je propisana obavezna vakcinacija protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubele, virusnog hepatitisa B i hemofilusa influnece tipa B za sva lica određenog uzrasta. Te vakcine obavezne su i sadašnjim zakonom. Nacrtom zakona bilo je predviđeno da je za boravak djece u predškolskim i školskim ustanovama, kao i u ustanovama za smještaj djece bez roditeljskog staranja, neophodna vakcinacija protiv ovih 10 bolesti, osim u slučajevima postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.

Zaštitnik je tada smatrao da se boravak djece u predškolskim i školskim ustanovama, a time i njihovo obrazovanje i vaspitanje, ne može uslovljavati prethodnom vakcinacijom.

Nakon izbijanja epidemije malih boginja, protiv koje postoji MMR vakcina u obaveznom kalendaru imunizacije, Institut za javno zdravlje (IJZ) predložio je u avgustu 2024. godine Ministarstvu zdravlja da izmijeni zakon kako bi se nevakcinisanoj djeci ograničio boravak u školama i vrtićima ili uvede privremene mjere u opštinama gdje je prijavljena epidemija malih boginja.

U toj ustanovi očekivali su da će Ministarstvo uvažiti sugestije i preduzeti hitne mjere kako bi se smanjio rizik od velike epidemije koja može dovesti do preopterećenja zdravstvenog sistema, teške kliničke slike, komplikacija i mogućih smrtnih ishoda. To se tada, međutim, nije dogodilo.

Prethodnim zakonom bilo je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 2.000 eura kazniti za prekršaj fizičko lice, kao i roditelj, usvojilac ili staratelj maloljetnika ako odbije i ne omogući djetetu predškolskog i školskog uzrasta vakcinaciju protiv ovih bolesti, osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine ili stručni tim...

Prema pisanju “Vijesti”, prethodnih godina je pred sudovima za prekršaje godišnje bilo u radu nekoliko stotina takvih predmeta. Podaci Višeg suda za prekršaje pokazuju da sudovi uglavnom roditeljima izriču novčanu kaznu u iznosu od 100 eura, dok je najveća sankcija u 2023. i 2024. iznosila 600 eura, pišu Vijesti.

Epidemiolog u IJZ Milko Joksimović kazao je juče u Bojama jutra Televizije Vijesti da “nije cilj kažnjavanje, već zaštita djece i građana”. On je rekao da je do prije 15 godina obuhvat obaveznom imunizacijom bio gotovo 90 odsto, dok se u prethodnih pet godina bilježi veliki pad.

Joksimović je rekao da je taj obuhvat dostigao istorijski minimum - svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. nije vakcinisano.

“Država je odlučila da donese zakon, da pokušamo da preokrenemo taj silazni trend. Mnogo toga je do sada rađeno, ali su te kampanje davale kratkoročne rezultate. Zbog toga je od naredne upisne godine za boravak u državnim i privatnim vrtićima za boravak neophodno da je dijete primilo sve vakcine iz obaveznog kalendara imunizacije”, kazao je Joksimović.

UNICEF, kazao je Senad Begić iz tog UN fonda za djecu, niti podržava niti promoviše obaveznost vakcinacije.

“I to iz dva razloga. Prvi zato što postoji obilje dokaza koji ukazuju na ograničenu učinkovitost ovakve intervencije. I drugi, možda i bitniji, je taj da apsolutno nikako ne možemo podržati bilo kakvo uslovljavanje jednog dječjeg prava drugim što, nažalost, neke države primjenjuju”, poručio je Begić.