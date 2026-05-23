Pep Gvardiola je i zvanično potvrdio da više neće biti trener Mančester sitija, a u jednom intervjuu posle toga je otkrio i šta ga tišti.

Pep Gvardiola i zvanično napušta Mančester siti na kraju sezone. Saopštio je to i sam, jednostavno se umorio. Nema više ni snage ni energije da vodi tim onako kako želi. Poslije toga je dao jedan zanimljiv intervju u kom je otkrio i da postoji jedna stvar zbog koje najviše žali za vrijeme svoje trenerske epohe u redovima „građana“.

„Želim da priznam nešto. Ima stvari za kojima žalim. Kad uzmete u obzir veliki broj odluka koje donosite. Donosite mnogo, mnogo odluka i pravite greške. Ima jedna stvar za kojom mnogo žalim, nosim to u sebi već godinama - nisam dao šansu Džou Hartu“, počeo je Gvardiola.

Želio je da izbaci sve iz sebe, da objasni zašto mu je zbog toga mnogo krivo.

„Nisam mu dao priliku da bude sa mnom, da se dokaže, da pokaže koliko je dobar golman bio. Trebalo je to da uradim. Imam veliko poštovanje prema Klaudiju Bravu, poštujem Edersona koji je došao i bio veoma važan faktor. Ali, u tom momentu sam pomislio: ‘Okej Džo, hajde da probamo zajedno? Ako ne funkcioniše, okej, mijenjaćemo ako se desi’. Ali, desilo se. Život je ponekad takav, donosim mnogo odluka i ponekad neke nijesu fer“, iskren je Gvardiola.

Džo Hart (39) je bivši engleski golman koji sada radi kao komentator. U Mančester sitiju je bio od 2006. do 2018. godine, proveo je dosta sezona na pozajmicama, a onda je 2018. otišao u Barnli, pa je poslije toga bio u Totenhemu i onda tri sezone u Seltiku gdje je završio karijeru. Gvardiola je preuzeo Siti 2016. godine i poslao ga na pozajmice u Torino i Vest Hem.

Ko mijenja Pepa?

Ko će da zamijeni Gvardiolu na klupi? Za sada se spominje samo jedno ime – Enco Mareska. Njegov nekadašnji pomoćnik i čovjek koji je dobio otkaz u Čelsiju.

U Londonu su ga otpustili kada su čuli da pregovara sa Sitijem i da je u kontaktu sa čelnicima drugog kluba. Od tog momenta krenuo je sunovrat sezone „plavaca“, ali su sve veće šanse da će Mareska biti zamjena za Gvardiolu. Navodno je upravo Pep to predložio upravi kluba i prijedlog je prihvaćen...