Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata M.I, osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi CdM.

On je, kako se sumnja, danas, u ranim jutarnjim časovima, u naselju Rudeš, lakše tjelesno povrijedio svoju bivšu partnerku u intimnoj vezi, oštećenu B.D, na način što joj je otvorenom šakom zadao više udaraca u predjelu glave, upućujući joj istovremeno i uvredljive riječi, kojom prilikom je oštećena zadobila tjelesne povrede.

“Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo”, navode iz ODT Berane.

U daljem toku postupka će, zaključuju, biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja odluke u ovom predmetu, piše CdM.