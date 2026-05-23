Dejan Stanković govorio o Zvezdinim talentima

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pružio je priliku nekoliko mladih fudbalera tokom proslave titule protiv OFK Beograda, ističući da su upravo oni velika budućnost kluba.

Publici na “Marakani” predstavljeni su ofanzivni vezista Ognjen Matanović (16), lijevi bek Mateja Strika (16), desno krilo Dimitrije Šarić (17) i štoper Stefan Gudelj (20), a Stanković je nakon meča govorio o njihovom potencijalu.

„Vidjeli ste Matanovića, Striku, Šareta, Gudelja... To su neke nove nade koje stižu. Zvezda radi fenomenalan posao. Gospodin Zvezdan Terzić zajedno sa svojim saradnicima sistemski izbacuje po dva, tri, četiri mlada igrača i ne bojim se ni za sljedeću godinu“, rekao je Stanković.

Kombinovani sastav Crvene zvezde poražen je od OFK Beograda rezultatom 2:1 u posljednjem meču sezone, nakon čega ekipa odlazi na odmor do 15. juna, kada počinju pripreme za takmičarsku sezonu 2026/27.