Predsjednik Skupštine opštine Bar, Branislav Nenezić, poručio je da je proces koji su započeli krajem prošle godine, a koji je za cilj imao jačanje podrške roditeljima i najmlađim sugrađanima doveden do kraja.

Izvor: Vlada Crne Gore/mps.gov.me/B.Ćupić

Vrtić za sve maliṣ̌ane će biti besplatan u Baru i time se taj grad stavlja u red gradova koji konkretno brinu o najmlađima, shvatajući momenat složene ekonomsko-socijalne situacije u kojoj se svi nalazimo, saopštio je nakon što je lokalna skupština danas usvojila takvu odluku.

"Zahvaljujem se svim političkim subjektima koji su prepoznali značaj ove mjere, dakle, činjenica da smo dobili jednoglasnu podršku za ovu inicijativu govori o tome da postoje teme o kojima svi možemo da se složimo", napisao je Nenezić, pišu Vijesti.

Siguran je, kako je zaključio, da ih u narednoj godini čeka veliki broj inicijativa koje će dobiti široku podršku i koje će uticati na kvalitet života Barana.

Nenezić je krajem prošle godine predao amandman na budžet Opštine Bar kojim je predložio subvencionisanje boravka i iskrane u vritićima za svu djecu u Baru, javljaju Vijesti.

U toku rasprave o budžetu opštine, odbornici svih klubova su korigivali ovaj amandman i nakon pauze ga podnijeli kao zajednički i jednoglasno ga usvojili.

Odbornici Skupštine opštine Bar su na današnem zasjedanju usvojili Odluku o finansiraju troškova boravka i ishrane djece u vrtićima u Baru.