Trener Zvezde veoma emotivno doživio proslavu titule u prisustvu porodice na "Marakani"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je nakon poraza od OFK Beograda u posljednjem meču sezone, tokom proslave titule, da je veče na “Marakani” doživio veoma emotivno, posebno jer je na teren izašao sa suprugom Anitom.

„Slegli su se utisci iz ove sezone, ali danas je bilo još ljepše, jer smo ovdje bili sa porodicama. Za mene je večeras bilo najljepše veče otkad sam trener. Izaći i vidjeti toliko djece, naših supruga, navijača, tog optimizma i ljubavi na stadionu... Za mene je ovo bilo jedno od najljepših večeri otkad sam trener“, rekao je Stanković.

Osvrnuo se i na najvažnije momente sezone.

„Ovaj Kup i finale protiv Vojvodine bila je utakmica koja je mnogo donijela našem fudbalu. To je jedna od najjačih utakmica u posljednjih 10-15 godina kada su u pitanju finala. U prvenstvu bih izdvojio dva derbija sa Partizanom kod kuće, to je nekako preokrenulo sezonu. Morali smo dobro da zapnemo od januara, napravili smo lijepu bodovnu prednost i na kraju možda to nije izgledalo fudbalski kako bismo mi treneri voljeli, ali sam zadovoljan – naš cilj je ispunjen, šesta dupla kruna“, kazao je on.

Stanković i ekipa nakon ovog meča odlaze na odmor, a ponovo će se okupiti 15. juna na početku priprema za novu sezonu, u kojoj će pokušati da izbore plasman u Ligu šampiona i odbrane duplu krunu.