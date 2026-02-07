UNICEF upozorava da ovakav zakon ne rješava suštinski problem odlaganja imunizacije, krši princip nedjeljivosti prava na zdravlje i obrazovanje i primjenjuje dvostruko kažnjavanje djece i roditelja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) ne podržava novi Zakon koji predviđa da dijete može pristupiti predškolskom obrazovanju samo ako je vakcinisano, saopšteno je RTV Podgorica. Iz UNICEF-a smatraju da ovakva zakonska rješenja imaju vrlo ograničen efekat i ne rješavaju suštinski problem odlaganja imunizacije djece.

“Svaka država ima pravo da donosi zakone koje smatra najboljim za svoje građane, ali ovim zakonom nije uzet u obzir princip nedjeljivosti prava”, navodi UNICEF. Doktor Senad Begić pojašnjava da su pravo na obrazovanje i pravo na zdravlje neraskidivo povezani i jednako važni, te da se nijedno ne smije stavljati iznad drugog. Zbog toga UNICEF ne može podržati ovakvo zakonsko rješenje.

Begić ističe da je zabrinjavajući nizak obuhvat vakcinacije i da to može dovesti do epidemija bolesti koje su već dugo zaboravljene. “Vakcine su žrtve sopstvenog uspjeha. Nemamo lično iskustvo razarajuće moći tih bolesti, pa ne vidimo koliko je vakcinacija važna za naše dijete”, objašnjava on.

On takođe upozorava na princip dvostrukog kažnjavanja: “Djeca koja nisu vakcinisana uskraćena su za pristup vrtiću, a roditelji su novčano kažnjeni. Takav pristup ne možemo podržati.”

Begić zaključuje da su vakcine i imunizacija najbolja zdravstvena mjera u istoriji čovječanstva, dok rano predškolsko obrazovanje i vaspitanje doprinosi kvalitetnom rastu i razvoju svakog djeteta.

Podsjećamo, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu početkom ove godine, predviđa da dijete ne može biti upisano u vrtić ukoliko nije sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučajevima trajne medicinske kontraindikacije.