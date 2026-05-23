Pojavile su se zabrinjavajuće brojke o Šeju Gildžesu Aleksanderu i načiinu na koji igra u finalu Zapada u NBA ligi.

Šej Gildžus-Aleksander nedavno je i zvanično dobio drugo MVP priznanje u NBA ligi. Proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dijela sezone, najviše zahvaljujući tome što je Oklahoma završila kao prvoplasirana na tabeli. Mnogima je i dalje sporno to što se timski uspjeh stavlja ispred individualnog učinka kada je riječ o nagradi koja bi trebalo da vrednuje pojedinačne partije, ali to je već druga tema. Sada su se pojavili podaci o njemu koji su, blago rečeno, zabrinjavajući.

Kanadski plejmejker poznat je kao majstor za glumu, odnosno floping, kako se to naziva u košarci. Često uspije da iznudi faul, odglumi kontakt ili završi na parketu, a sudije uglavnom stanu na njegovu stranu i pošalju ga na liniju slobodnih bacanja. Jedan novinar odlučio je da pregleda sve utakmice plej-ofa i ustanovio da Šej pada na parket u čak 17,4 odsto svojih pokušaja šuta.

Prema podacima novinara Toma Haberstrota sa portala „Jahu sports“, Gildžus-Aleksander pao je 39 puta tokom 224 šuta. Iza njega je Džejms Harden sa 31 padom na 260 pokušaja (11,9 odsto), zatim Džejlen Branson sa devet odsto (24/266), Donovan Mičel sa 8,4 odsto (31/370) i Viktor Vembanjama sa 4,2 odsto (8/192).

U istom tekstu navodi se i da Šej pada u 11 odsto šuteva kada nije fauliran, dok taj procenat raste na 51 odsto kada kontakt postoji, što ukupno daje 17,4 odsto. Drugim riječima, često pokušava da iznudi prekršaje, a dok god sudije reaguju na takve situacije, nastaviće sa tim stilom igre.