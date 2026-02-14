M. M. (40) uhapšen je zbog napada na bivšu partnerku i njenog oca ispred vrtića u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

M. M. (40) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, tako što je nakon upućenih prijetnji napao bivšu partnerku i njenog oca.

Napad se dogodio na području Starog grada, ispred vrtića u kojem je zaposlena njegova bivša partnerka A. S. (32). Sumnja se da je osumnjičeni došao do ustanove i sačekao A. S., koja se u tom trenutku nalazila u društvu svog oca. Nakon kraće verbalne rasprave i, kako se navodi, upućenih prijetnji, M. M. je navodno fizički nasrnuo na njih, zadavši im udarce u predjelu glave.

Prema prijavi, A. S. je potom čupao i vukao za kosu, dok je njenog oca uhvatio za vrat i davio, čime je dodatno eskalirao sukob. Nakon privođenja, protiv njega je podnijeta odgovarajuća krivična prijava, a dalji postupak vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičenom su, pored krivične prijave za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, izrečene i hitne mjere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenima, u skladu sa zakonom.



