Policija je izuzela kosti i lobanju i uputila ih na vještačenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je danas, u pljevaljskom selu Gotovuša, izuzela ljudsku lobanju i kosti i uputila ih na vještačenje.

Oni su postupali po objavi na društvenoj mreži Fejsbuk, u kojoj je navedeno da su u tom selu pronađene lobanja i kosti, saznaju Vijesti nezvanično.

"Policija je izuzela kosti i lobanju i uputila ih na vještačenje. U blizini lica mjesta gdje su pronađene lobanja i kosti se nalazi neobilježeno groblje iz prethodnog perioda, a mještani su prije nekoliko godina takođe u blizini otkrili ljudske kosti koje su bile pokopane u jednoj od tih neobilježenih grobnica. Pretpostavlja se da su kosti iskopane iz grobnice prilikom rada na kamenilomu", rečeno je nezvanično Vijestima.

Isti izvor rekao je da policija preduzima aktivnosti kako bi se utvrdile sve činjenice.