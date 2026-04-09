Danas je u Ulcinju svečano postavljen kamen temeljac za izgradnju novog vrtića, čime je ozvaničen početak radova na jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za najmlađe stanovnike ove opštine.

Izvor: MPNI

Svečanosti su prisustvovale prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Majda Adžović, ministarka javnih radova, mr Novica Vuković, ministar finansija kao i Genci Nimanbegu, predsjednik opštine Ulcinj.

Ministarka Jakšić-Stojanović je naglasila kontinuitet u rješavanju pitanja predškolskih kapaciteta:

„„Nakon početka izgradnje vrtića u Baru i Nikšiću, na red je došao i Ulcinj. Danas postavljamo kamen temeljac za savremen i funkcionalan objekat vrijednosti 2.911.105,95€ sa PDV-om, a projekat se realizuje u saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB). Sljedeće što nas očekuje jeste vrtić u Beranama, za čiju izgradnju je nedavno pokrenuta procedura i objavljen tender za izvođenje radova. U narednom periodu ćemo veliku pažnju posvetiti upravo unapređenju kvaliteta obrazovne infrastrukture u oblasti predškolskog vaspitanja kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, kako bismo najbolje uslove za boravak naših najmlađih u svim djelovima Crne Gore",navela je Jakšić - Stojanović.

Majda Adžović, ministarka javnih radova, istakla je da ovaj trenutak nosi posebnu simboliku:

„Danas ne polažemo samo kamen temeljac jednog objekta – danas postavljamo temelj budućnosti, nade i odgovornosti prema onima zbog kojih sve što radimo ima svoj puni smisao – našoj djeci. Mjesto gdje se uči povjerenju, dijeljenju i zajedništvu – vrijednostima koje traju cijeli život. Svako ulaganje u najmlađe nije samo ulaganje u sadašnjost, već u budućnost koju zajedno oblikujemo – jer gradeći ovakve projekte, mi gradimo i Crnu Goru", naglasila je Adžović.

Mr Novica Vuković, ministar finansija, kazao je da je ulaganje u predškolsko obrazovanje jedna je od najvažnijih investicija za budućnost našeg društva:

,,Izgradnjom vrtića u Ulcinju potvrđujemo posvećenost projektima koji donose dugoročnu korist i unapređuju kvalitet života građana. Ministarstvo finansija nastaviće da obezbjeðuje sredstva za inicijative koje stvaraju stabilne temelje za prospiretni razvoj Crne Gore“, naveo je Vuković.

Genci Nimanbegu, predsjednik opštine Ulcinj, izrazio je zadovoljstvo zbog početka realizacije ovog projekta:

„Početak izgradnje ovog vrtića je dokaz da zajedničkim snagama lokalne samouprave i Vlade možemo efikasno rješavati višedecenijske infrastrukturne izazove u našem gradu. Opština je pružila svu neophodnu logističku podršku i nastavićemo da budemo pouzdan partner u svim projektima koji doprinose boljoj budućnosti naše djece i kvalitetnijim uslovima za rad naših prosvjetara.“



Izgradnja vrtića u Ulcinju predstavlja dio šireg plana unapređenja vaspitno-obrazovnog sistema, sa posebnim akcentom na obezbjeđivanje adekvatnih prostornih kapaciteta u opštinama sa izraženim trendom rasta broja djece predškolskog uzrasta.

