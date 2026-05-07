Razvija se vakcina za hantavirus. Uskoro počinje testiranje i na ljudima.

I dalje traje drama sa hantavirusom koji je izbio na luksuznom kruzeru "MV Hondius" zbog čega su dosad preminule tri osobe, a broj zaraženih raste iz dana u dan. Kako javlja "Skaj Njuz", razvija se vakcina za hantavirus na Univerzitetu Bat u Engleskoj.

Kompletno nova vakcina se trenutno testira u laboratorijama na životinjama. Prema informacijama sa pomenutog univerziteta, životinjski imunitet se pokazao kao odličan u prvim testiranjima.

Uskoro se očekuje početak testiranja na ljudima. O pravljenju vakcine oglasio se profesor Asel Sarbaeva.

"Trenutno nema efektivne vankcine protiv hantavirusa, ostavljajući veliku populaciju na jugoistoku Azije, Afrike i Južne Amerike ranjivom na bolesti koje se prenose preko glodara. Naš tim razvija novi antigen protiv bolesti Hanta iz grupe hantavirusa", objasnio je on.

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo rijetkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.