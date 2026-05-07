Kruzer MV Hondius minulih dana u centru je svjetske pažnje zbog pojave hantavirusa. Riječ je o jedinom soju iz te grupe virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore (RCG) iz Instituta za javno zdravlje (IJZCG). Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi RTCG.

Kruzer MV Hondius minulih dana u centru je svjetske pažnje zbog pojave hantavirusa. Riječ je o jedinom soju iz te grupe virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka.

Epidemiolog iz IJZCG Adis Martinović za RCG kaže da razloga za brigu i paniku nema te da se virus ne prenosi lako.

“Jer je za prenošenje s osobe na osobu potrebno vrlo bliski kontakt i produženi kontakt, a najčešće se radi o bračnim parovima, osobama koje u ovom slučaju dijele istu kabinu na brodu i slično. Iz tog razloga građani nemaju razloga za paniku obzirom da je ovdje manji potencijal za interhumani prenos i da mi ne očekujemo neke slučajeve, konkretno što se ove situacije tiče”, rekao je Martinović.

Martinović je kazao da je na kruzeru i crnogorska državljanka koja se osjeća dobro.

“Mi smo u kontaktu sa jedinom državljankom koja je na tom brodu. Ona nam se javila, rekla da je zdrava, da nije oboljela, da nije bila u bliskom kontaktu sa ovim ostalim slučajevima sa broda, da se redovno prati njihovo stanje i da je u toku transport svih građana u matične države”, dodao je Martinović.

On naglašava da se virus smatra veoma smrtonosnim jer 38 odsto oboljelih izgubi bitku sa njim. Ipak, Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da je rizik za epidemiju nizak.

“Što znači da građani i dalje mogu da slobodno putuju. Prilikom putovanja treba se voditi računa o ličnoj higijeni, koristiti provjerenu hranu, ne koristiti brzu hranu sa ulice, da se izbjegavaju mjesta gdje ima glodara. Kada ulaze u podrume, tavane, vikendice, gdje rade neka čišćenja, moraju se koristiti rukavice i maske. Mora se uraditi dezinfekcija i temeljno čišćenje tih prostora jer se upravo zaražavanje dešava udisanjem prašine u kojoj se nalaze izlučevine pacova, miševa i ostalih glodara”, zaključio je Martinović.

Podsjetimo, od hantavirusa na kruzeru MV Hondius preminulo je troje putnika, a španske vlasti započele su evakuaciju ostalih sa broda.