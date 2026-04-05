Stručnjaci upozoravaju na opasne trendove – od vape uređaja do online klađenja

Bolesti zavisnosti predstavljaju ozbiljan problem kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, a posebno zabrinjava sve niža starosna granica, prenosi portal RTCG.

Ljubica Abramović iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Nikšiću ističe da maloljetnici sve ranije ulaze u rizična ponašanja.

"Đeca u osnovnim školama već počinju sa eksperimentisanjem sa određenim duvanskim proizvodima, koji su sad negdje aktuelni, to su vape uređaji, IQOS. I što je još opasnije, to su nikotinske vrećice ili snus, gdje je nekako trend za tim proizvodom zadnjih godina jako veliki", kazala je Abramović.

Osim hemijskih, sve su prisutnije i nehemijske zavisnosti. Maloljetnici sve više vremena provode na internetu i u video-igrama, ali i u online kladionicama.

"Razni neki sadržaji koji su vrlo dostupni i primamljivi, gdje se mogu i bez znanja roditelja nekako da to upražnjavaju, ako roditelji možda nemaju stvarno uvid da se sve to može i online, preko telefona, a ne samo od samih kladionica", navodi Abramović.

Kao ključne faktore rizika ističe dostupnost psihoaktivnih supstanci i neadekvatne obrasce ponašanja u društvu.

"Oni sami shvataju da im ništa nije zabranjeno, da oni do sada mogu da dođu vrlo lako. Nekako nam promiče ta neka ozbiljnost odnosno odgovornost da đeci stvarno ne serviramo sve to", kazala je ona.

Naglašava da je za prevenciju neophodan zajednički angažman porodice i institucija.

"Roditelji treba da su maksimalno uključeni u dijete i da dijete usmjeravaju prema pravim vrijednostima, a država u uspostavljanju između ostalog zakonodavnog okvira, koji će za početak ograničiti dostupnost duvanskih proizvoda. Samo je bitno kakav ćemo odgovor kao sistem dati, jer nikad nije, niti može se samo porodica time baviti, niti kancelarija, ali svakako jedna uvezanost, umreženost, svi da daju svoj doprinos na svoj način", kazala je Abramović.

Iz Kancelarije navode da kroz edukaciju rade sa osnovcima i srednjoškolcima, te da su roditeljima dostupni i besplatni testovi na psihoaktivne supstance.

"Stotinjak testova godišnje izdajemo, to je neka umjerena komunikacija sa roditeljima, ali najviše u tom dijelu kada sumnja da se nešto dešava ili kada se prati apstinencija nekog člana porodice."

Dodaju da i dalje nedostaje interesovanje roditelja za preventivne razgovore i informisanje o savremenim trendovima.

Iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti opštine Nikšić pozivaju roditelje da se informišu i reaguju na vrijeme, jer je rano prepoznavanje problema ključno za sprečavanje težih posljedica.