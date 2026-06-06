Kasirka mislila da je penzioner, Kalinić se javno obratio nakon šoka: "To je to, da se opraštamo polako"

Milan Kalinić se javno obratio, nakon što je doživio šok u prodavnici.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Glumac i voditelj Milan Kalinić oglasio se na Instagramu, gdje je sa pratiocima podijelio nesvakidašnju situaciju koja mu se dogodila u prodavnici, a svojom pričom nasmijao je brojne korisnike društvenih mreža.

Naime, Kalinić je ispričao da ga je na kasi iznenadilo pitanje prodavačice koja ga je upitala da li posjeduje penzionersku karticu.

"Sad sam bio nešto da kupim i dođem na kasu, plaćam, a žena koja radi na kasi me pita: 'Da li imate penzionersku karticu?'. Nema ljudi, to je to, polako da se opraštamo. Kucamo na vrata zaboravljenih asova. E majku ti, penzionersku. Sljedeće što očekujem da me pitaju jeste: 'Izvinite gospodine, jeste li obezbijedili grobno mjesto?'. Ništa ljudi, to je to, hvatamo posljednji voz, da živimo što je preostalo punim plućima", ispričao je Milan kroz šalu.

Njegova objava brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su se u velikom broju uključili u komentarisanje ove duhovite anegdote.

Ova anegdota nasmijala je Milanove brojne pratioce, pa su uslijedili komentari ispod snimka:

"Ovo je gore nego kada ti prvi put neko dijete kaže 'dobar dan čiko'", "Nemoj da kloneš duhom, Andrija se farba", "Od onog 'aj ti mali po vodu, ti si najmlađi' do 'imate li penzionersku karticu' kratak je put!"

Milan o bivšoj ženi i pričama da ga je varala

Kada je krajem 2024. godine, domaća javnost saznala da se glumac Milan Kalinić, posle dvije decenije razveo od svoje supruge, oni su već bili razvedeni čitavih 10 mjeseci.

Na navode da ga je supruga svojevremeno prevarila sa menadžerom jednog beogradskog kluba, Milan je uvijek reagovao zaštitnički:

"Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nijesam pročitao", rekao je tada za domaće medije.

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